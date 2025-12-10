Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
С виновных в ДТП планируют взыскивать ущерб по ОСАГО

166
с виновных в ДТП планируют взыскивать ущерб по ОСАГО

Страховым компаниям могут вменить в обязанность предъявлять регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП. Речь идет о случаях с отягчающими обстоятельствами — когда водитель был пьян, не имел прав, покинул место аварии и т.п. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Сейчас у страховых есть право подавать подобные иски, но они им практически не пользуются. В результате лишаются миллиардов рублей и фактически перекладывают эти расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы по ОСАГО, полагают авторы инициативы. Новый закон, по их мнению, позволит не только избежать повышения стоимости полисов, но и увеличить лимиты по страховым выплатам. Эксперты, однако, не уверены в эффективности предложенной меры.

В Госдуме хотят изменить условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами. В случае, если нарушитель был пьян, ездил без прав, скрылся с места аварии и т.п., страховые компании будут обязаны предъявить этому человеку регрессивные требования — то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО. Законопроект с введением такого механизма подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, пишут "Известия".

10 декабря 2025  13:51
94
10 декабря 2025  10:39
201
9 декабря 2025  13:58
490
9 декабря 2025  13:54
497
9 декабря 2025  10:25
281
