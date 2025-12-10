с виновных в ДТП планируют взыскивать ущерб по ОСАГО

Страховым компаниям могут вменить в обязанность предъявлять регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП. Речь идет о случаях с отягчающими обстоятельствами — когда водитель был пьян, не имел прав, покинул место аварии и т.п. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Сейчас у страховых есть право подавать подобные иски, но они им практически не пользуются. В результате лишаются миллиардов рублей и фактически перекладывают эти расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы по ОСАГО, полагают авторы инициативы. Новый закон, по их мнению, позволит не только избежать повышения стоимости полисов, но и увеличить лимиты по страховым выплатам. Эксперты, однако, не уверены в эффективности предложенной меры.

В Госдуме хотят изменить условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в ДТП с отягчающими обстоятельствами. В случае, если нарушитель был пьян, ездил без прав, скрылся с места аварии и т.п., страховые компании будут обязаны предъявить этому человеку регрессивные требования — то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО. Законопроект с введением такого механизма подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, пишут "Известия".