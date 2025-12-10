В Новокуйбышевске пациент умышленно повредил личный автомобиль врача

Летом прошлого года в ОМВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась врач городской больницы, которая сообщила о повреждении автомобиля. Согласно представленным заявителем документам, общая сумма ущерба составила более 113 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Со слов местной жительницы участковые уполномоченные полиции установили государственный регистрационный знак автомобиля, на котором скрылся злоумышленник. Так же на записях с камер видеонаблюдения заявитель узнала по характерным приметам и одежде мужчину, который повредил ее транспортное средство. Местный житель 1965 года рождения, ее пациент, на протяжении некоторого времени высказывал недовольство работой ее мужа –врача городской больницы.

Допрошенный в качестве обвиняемого по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), мужчина признал вину и дал подробные пояснения по существу инкриминируемого деяния.

Как выяснилось, ранее он обращался к супругу потерпевшей с просьбой содействовать в оформлении инвалидности, рассчитывая с помощью приобретенного статуса решить проблему с кредитными обязательствами. Однако в предоставлении инвалидности ему отказали, что вызвало у него чувство недовольства. Не сумев уладить ситуацию, мужчина приехал на стоянку возле больницы и монтировкой повредил автомобиль, принадлежащий семье врачей.

Уголовное дело следователи ОМВД России по г. Новокуйбышевску расследовали и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направили в суд для принятия решения по существу.

Новокуйбышевский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 рублей.

Кроме того, преступник полностью возместил причиненный ущерб, а также выплатил компенсацию за моральный вред. Приговор вступил в законную силу.

Потерпевшую не оставили равнодушными профессиональные действия и личные качества сотрудников территориального органа внутренних дел. В знак глубокой признательности за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленное человеческое участие она направила в адрес подразделения благодарственное письмо, в котором подробно описала, как их работа повлияла на ее доверие к полиции и помогла пережить сложную жизненную ситуацию.