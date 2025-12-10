Я нашел ошибку
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
В Новокуйбышевске пациент умышленно повредил личный автомобиль врача

132
В Новокуйбышевске пациент умышленно повредил личный автомобиль врача

Летом прошлого года в ОМВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась врач городской больницы, которая сообщила о повреждении автомобиля. Согласно представленным заявителем документам, общая сумма ущерба составила более 113 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Со слов местной жительницы участковые уполномоченные полиции установили государственный регистрационный знак автомобиля, на котором скрылся злоумышленник. Так же на записях с камер видеонаблюдения заявитель узнала по характерным приметам и одежде мужчину, который повредил ее транспортное средство. Местный житель 1965 года рождения, ее пациент, на протяжении некоторого времени высказывал недовольство работой ее мужа –врача городской больницы.

Допрошенный в качестве обвиняемого по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), мужчина признал вину и дал подробные пояснения по существу инкриминируемого деяния.

Как выяснилось, ранее он обращался к супругу потерпевшей с просьбой содействовать в оформлении инвалидности, рассчитывая с помощью приобретенного статуса решить проблему с кредитными обязательствами. Однако в предоставлении инвалидности ему отказали, что вызвало у него чувство недовольства. Не сумев уладить ситуацию, мужчина приехал на стоянку возле больницы и монтировкой повредил автомобиль, принадлежащий семье врачей.

Уголовное дело следователи ОМВД России по г. Новокуйбышевску расследовали и с обвинительным заключением в отношении фигуранта направили в суд для принятия решения по существу.

Новокуйбышевский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 рублей.

Кроме того, преступник полностью возместил причиненный ущерб, а также выплатил компенсацию за моральный вред. Приговор вступил в законную силу.

Потерпевшую не оставили равнодушными профессиональные действия и личные качества сотрудников территориального органа внутренних дел. В знак глубокой признательности за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленное человеческое участие она направила в адрес подразделения благодарственное письмо, в котором подробно описала, как их работа повлияла на ее доверие к полиции и помогла пережить сложную жизненную ситуацию.

