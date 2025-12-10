В Чапаевске после ДТП пешеход попал в реанимацию

9 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человек.

В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 18:15 на 0,47 км а/д «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск – ст. Томылово» 39-летний водитель, управляя автомобилем Lifan X50, двигался со стороны а/д «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в направлении ул. Школьной. В пути следования водитель выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на 44-летнего мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения автомобиля. С места ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение.