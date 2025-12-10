В Чапаевске после ДТП пешеход попал в реанимацию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске после ДТП пешеход попал в реанимацию

128
В Чапаевске после ДТП пешеход попал в реанимацию

9 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человек. 

В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 18:15 на 0,47 км а/д «Самара – Волгоград – Новокуйбышевск – ст. Томылово» 39-летний водитель, управляя автомобилем Lifan X50, двигался со стороны а/д «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в направлении ул. Школьной. В пути следования водитель выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на 44-летнего мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения автомобиля. С места ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
09 декабря 2025, 10:58
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Она шла по "зебре". С места ДТП пешеход доставлена в лечебное учреждение. Происшествия
366
В Октябрьском районе Самары Мерседес врезался в электровелосипед
09 декабря 2025, 09:39
В Октябрьском районе Самары Мерседес врезался в электровелосипед
8 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.  Происшествия
310
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
08 декабря 2025, 14:07
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
Инцидент случился около пяти часов утра на обходной дороге вокруг города, на 72-м километре автодороги Р-229 рядом с поселком Зелененький в Волжском районе. Происшествия
581
В центре внимания
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
94
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
201
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
490
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
497
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
281
Весь список