Карты "Мир" с истекшим сроком действия пока продолжат работать

Российские банки договорились на постоянной основе принимать карты "Мир" с истекшим сроком действия. Решение принял совет участников платежного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК), сообщил ТАСС гендиректор организации Дмитрий Дубынин.

"Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру", — отметил он.

По словам Дубынина, такая возможность впервые появилась в пандемию, когда клиенты не могли посещать отделения. Тогда НСПК и банки создали технологию безопасной работы просроченных карт.

Ограничения затронут только офлайн-операции — например, оплату проезда в транспорте или покупки на борту самолета, когда банк не может проверить транзакцию в реальном времени. Долю таких платежей планируется сократить до 2,5% к 2028 году, а к 2030-му — полностью прекратить их проведение по картам с истекшим сроком.