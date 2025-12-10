Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной РФ

135
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной РФ

Талисманом олимпийской сборной России станет мишка с проходивших в Москве в 1980 году летних Игр. Об этом министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на олимпийском собрании, которое проходит 10 декабря в Москве.

"Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта – официального талисмана Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве <...> мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака", – приводит его слова РИА Новости.

Министр отметил, что новый образ выглядит очень удачно и должен заменить синего медведя, происхождение которого он назвал непонятным, подчеркнув, что теперь у команды будет "нормальный" мишка.

