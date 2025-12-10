Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной РФ

Талисманом олимпийской сборной России станет мишка с проходивших в Москве в 1980 году летних Игр. Об этом министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на олимпийском собрании, которое проходит 10 декабря в Москве.

"Разработан новый единый талисман олимпийской команды России, созданный на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта – официального талисмана Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве <...> мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака", – приводит его слова РИА Новости.

Министр отметил, что новый образ выглядит очень удачно и должен заменить синего медведя, происхождение которого он назвал непонятным, подчеркнув, что теперь у команды будет "нормальный" мишка.