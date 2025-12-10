Большинство жителей Самары планирует путешествия на новогодних праздниках

Авито Путешествия и Авито Реклама провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы узнать о планах на поездки по стране в начале января. Согласно опросу, отправится в путешествие большинство (62%) жителей Самары, а средний бюджет на поездку составляет около 60 тыс. рублей на человека.

13% самарцев уже выбрали локацию внутри страны для зимнего путешествия, 19% хотят уехать, но пока не начали подготовку, а 30% респондентов определяются между несколькими вариантами.

Главная причина путешествий в новогодние праздники — это возможность морально восстановиться, так ответили 50% опрошенных. Провести время с семьей, партнером или друзьями – выбрали 47% опрошенных.

Самый распространённый бюджет на новогоднюю поездку — до 30 000 рублей на человека, об этом сообщили 35% участников опроса.