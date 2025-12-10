Каждый второй соискатель в Самарской области рассматривает поиск подработки этой зимой

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
В 2026 году на КбшЖД назначили новых 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй соискатель в Самарской области рассматривает поиск подработки этой зимой

181
Каждый второй соискатель в Самарской области рассматривает поиск подработки этой зимой

Жители Самарской области всё активнее рассматривают возможности дополнительного заработка. По данным опроса hh.ru, проведенного в 4 квартале, 51% соискателей региона планируют искать подработку в ближайшие три месяца. Из них 27% «определённо рассматривают» такой вариант, ещё 24% — «скорее рассматривают». При этом у 7% жителей Самарской области подработка уже есть.
 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к дополнительной занятости вырос. В 4 квартале 2024 года искать подработку собирались 48% жителей региона, то есть за год показатель увеличился на 3 процентных пункта. Это подтверждает, что всё больше соискателей стремятся диверсифицировать свои доходы и выбирают более гибкие формы занятости.
 

Самый высокий интерес к дополнительному заработку наблюдается среди специалистов спорта и бьюти-индустрии — дополнительный заработок рассматривают 63% соискателей этой сферы. Подработку также готовы искать представители домашнего и обслуживающего персонала (60%), медицинские работники и специалисты фармацевтики (57%), сотрудники сферы искусства, развлечений и массмедиа (56%), а также маркетологи, специалисты по рекламе и PR (56%).
 

Кроме того, дополнительный заработок рассматривают 55% специалистов в стратегии, инвестициях и консалтинге, 54% — в строительстве и недвижимости, 53% — в науке, образовании и сельском хозяйстве. В финансах и бухгалтерии он интересует 52% соискателей.
 

«Интерес к подработке растёт уже не первый год. Это связано с тем, что формат подработки становится более доступным для людей, количество вакансий растет, а работодатели более гибко относятся к соискателям, у которых есть еще один источник для заработка. Поэтому дополнительная занятость становится привлекательной как для молодых специалистов, так и для опытных профессионалов», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали о своих профессиональных целях на 2026 год
10 декабря 2025, 10:08
Самарцы рассказали о своих профессиональных целях на 2026 год
Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения (12 и 6% соответственно). Общество
134
Самарцы потратят на новогодние украшения в среднем 4 000 рублей
09 декабря 2025, 13:32
Самарцы потратят на новогодние украшения в среднем 4 000 рублей
Украсить дом к предстоящему Новому году собираются 9 из 10 жителей Самары. Чаще всего подготовка начинается за 1–2 недели до праздника. Общество
372
россияне разделились в доверии к новому закону о маркетплейсах
09 декабря 2025, 12:48
Россияне разделились в доверии к новому закону о маркетплейсах
Только у 1% опрошенных нет никаких сомнений в добросовестности продавцов, в части описания товаров. Экономика
304
В центре внимания
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
135
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
481
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
484
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
274
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
1005
Весь список