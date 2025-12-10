Каждый второй соискатель в Самарской области рассматривает поиск подработки этой зимой

Жители Самарской области всё активнее рассматривают возможности дополнительного заработка. По данным опроса hh.ru, проведенного в 4 квартале, 51% соискателей региона планируют искать подработку в ближайшие три месяца. Из них 27% «определённо рассматривают» такой вариант, ещё 24% — «скорее рассматривают». При этом у 7% жителей Самарской области подработка уже есть.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к дополнительной занятости вырос. В 4 квартале 2024 года искать подработку собирались 48% жителей региона, то есть за год показатель увеличился на 3 процентных пункта. Это подтверждает, что всё больше соискателей стремятся диверсифицировать свои доходы и выбирают более гибкие формы занятости.



Самый высокий интерес к дополнительному заработку наблюдается среди специалистов спорта и бьюти-индустрии — дополнительный заработок рассматривают 63% соискателей этой сферы. Подработку также готовы искать представители домашнего и обслуживающего персонала (60%), медицинские работники и специалисты фармацевтики (57%), сотрудники сферы искусства, развлечений и массмедиа (56%), а также маркетологи, специалисты по рекламе и PR (56%).



Кроме того, дополнительный заработок рассматривают 55% специалистов в стратегии, инвестициях и консалтинге, 54% — в строительстве и недвижимости, 53% — в науке, образовании и сельском хозяйстве. В финансах и бухгалтерии он интересует 52% соискателей.



«Интерес к подработке растёт уже не первый год. Это связано с тем, что формат подработки становится более доступным для людей, количество вакансий растет, а работодатели более гибко относятся к соискателям, у которых есть еще один источник для заработка. Поэтому дополнительная занятость становится привлекательной как для молодых специалистов, так и для опытных профессионалов», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.