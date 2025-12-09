Я нашел ошибку
Самарцы потратят на новогодние украшения в среднем 4 000 рублей

182
Самарцы потратят на новогодние украшения в среднем 4 000 рублей

Аналитики Авито опросили жителей Самары и узнали, как они готовят свои дома к Новому году, какие украшения выбирают и сколько планируют на них потратить. Оказалось, что украшать свои дома будут подавляющее большинство респондентов. Причем половина планирует докупить новый декор, и каждый второй добавит в композицию украшения и игрушки, доставшиеся от старших поколений.

Когда украшают и что покупают

Украсить дом к предстоящему Новому году собираются 9 из 10 жителей Самары. Чаще всего подготовка начинается за 1–2 недели до праздника — так ответили 38% опрошенных. Еще 26% планируют заняться декором в начале декабря, а 17% — в последние дни месяца. Есть и те, кто уже нарядил дом (9%), и в основном это молодежь 18–24 лет (21%).

Большинство жителей Самары (82%), конечно, не обойдутся без одного из главных праздничных символов — ёлки. В основном опрошенные предпочитают искусственные ёлки — живую планируют поставить 30% респондентов, причем чаще всего это зумеры. Также 75% украсят дом гирляндами.

Дальше мнения разделились. Представители старших поколений планируют расставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки (46-49%) и украсить дом винтажными игрушками из СССР (28-29%). А молодежь собирается расставить свечи (27%), развесить умные гирлянды (25%) и украшения ручной работы (22%).

Как часто покупают и сколько тратят

Каждый второй (53%) опрошенный докупает что-то из декора каждый год. Из них 39% дополняют коллекцию парочкой элементов, а 14% признаются, что всегда основательно закупаются новыми украшениями и игрушками. В основном это молодежь 25-34 лет (16%). И еще 16% обновляют декор раз в 2-3 года.

В среднем респонденты планируют потратить на новогодний декор в этом году около 4 000 рублей, причем молодежь — на четверть больше. Однако 49% хотели бы уложиться в сумму до 3 000 рублей, 21% — в 5 000 рублей, а 14% — в 10 000 рублей. Потратить еще больше готовы 7%. 

Покупать украшения 69% предпочитают в торговых центрах. Однако 74% не обходят стороной онлайн-площадки и сайты, а 22% ищут декор в ресейле — секонд-хэндах, шоурумах и на специализированных платформах по типу Авито. 

 

Украшения с историей и отношение к вещам

Новогодний декор для многих — не просто элемент интерьера, а часть семейной истории. Больше половины респондентов (59%) используют украшения, доставшиеся от старших поколений. Еще 19% бережно хранят старые игрушки, даже если почти не используют их в оформлении дома.

После праздников большинство (81%) аккуратно складывает декор до следующего года. Но есть и те, кто оставляет часть украшений в качестве элементов интерьера (15%) — так чаще всего делает молодежь 18-24 лет (19%). Также есть те, кто отдает какие-то украшения родственникам или друзьям (12%) или продает декор на ресейл-платформах (7%).

