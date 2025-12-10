Я нашел ошибку
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
В Самаре завершается приём заявок на конкурс «Лучший работодатель региона»

160
В Самаре завершается приём заявок на конкурс «Лучший работодатель региона»

Подать заявку можно до 12 декабря.

 Принять участие в конкурсе могут все работодатели независимо от формы собственности. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии награждения 18 декабря. 

Работодателям предложено несколько номинаций:  
- Региональный лидер занятости
- Работа мечты для молодежи
- Эффективная политика по поддержке работников с детьми
- Трудоустройство участников СВО и членов их семей
- Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан
- Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда

 Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту tavolga.center@mail.ru или по номеру телефона +7 (846) 953-76-71. Подробная информация на сайте Министерства труда Самарской области clck.ru/3QfKx3.

