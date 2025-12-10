В Самаре завершается приём заявок на конкурс «Лучший работодатель региона»

Подать заявку можно до 12 декабря.

Принять участие в конкурсе могут все работодатели независимо от формы собственности. Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии награждения 18 декабря.

Работодателям предложено несколько номинаций:

- Региональный лидер занятости

- Работа мечты для молодежи

- Эффективная политика по поддержке работников с детьми

- Трудоустройство участников СВО и членов их семей

- Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан

- Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту tavolga.center@mail.ru или по номеру телефона +7 (846) 953-76-71. Подробная информация на сайте Министерства труда Самарской области clck.ru/3QfKx3.