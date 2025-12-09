С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН), которая подойдет для ИП и микропредприятий с численностью до 5 человек и доходом за предыдущий или текущий год до 60 млн. руб.
АвтоУСН МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ:
- с 1 января 2026 года – при подаче уведомления о переходе на АвтоУСН до 31 декабря 2025 года,
- с 1 числа любого месяца года – ЮЛ и ИП, применяющим УСН и НПД, при подаче уведомления о переходе на АвтоУСН не позднее последнего числа предшествующего месяца,
- с даты регистрации ЮЛ и ИП – для вновь зарегистрированных.
ПРЕИМУЩЕСТВА АвтоУСН:
Не нужно сдавать налоговую отчетность:
- ни декларации по АвтоУСН,
- ни расчет по 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога ФЛ,
- ни расчет по страховым взносам.
Сокращается отчетность в СФР:
- отменяется все отчетность,
(за исключением формы ЕФС-1 (отдельные подразделы) в установленных случаях при наличии работников)
Страховые взносы не уплачиваются, но пенсионные права работников сохраняются
(уплачиваются только фиксированные взносы на травматизм (с 01.01.2026 – 2 959 руб. в год (независимо от количества работников)
При АвтоУСН:
- не нужно вести книги учета доходов и расходов,
- налог рассчитывается автоматически налоговым органом,
- все взаимодействия с налоговыми органами в режиме онлайн через ЛК или через уполномоченный банк.
ОСНОВНЫЕ параметры АвтоУСН:
Налоговый период: 1 месяц
Объект налогообложения и ставки налога:
ДОХОДЫ = 8%
ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ = 20%
ВАЖНО!
Соблюдать ограничения по применению режима АвтоУСН (например, не иметь счетов в неуполномоченных банках, не применять иные режимы (НПД, ПСН).
Для применения АвтоУСН с 1 января 2026 года не забудьте подать уведомление до 31 декабря 2025 года!