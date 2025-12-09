С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
В Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения

140
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения

С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН), которая подойдет для ИП и микропредприятий с численностью до 5 человек и доходом за предыдущий или текущий год до 60 млн. руб.

 

АвтоУСН МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ:
- с 1 января 2026 года – при подаче уведомления о переходе на АвтоУСН до 31 декабря 2025 года,
- с 1 числа любого месяца года – ЮЛ и ИП, применяющим УСН и НПД, при подаче уведомления о переходе на АвтоУСН не позднее последнего числа предшествующего месяца,
- с даты регистрации ЮЛ и ИП – для вновь зарегистрированных.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА АвтоУСН:

 

Не нужно сдавать налоговую отчетность:
- ни декларации по АвтоУСН,
- ни расчет по 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога ФЛ,
- ни расчет по страховым взносам.

 

Сокращается отчетность в СФР:
- отменяется все отчетность,
(за исключением формы ЕФС-1 (отдельные подразделы) в установленных случаях при наличии работников)

 

Страховые взносы не уплачиваются, но пенсионные права работников сохраняются
(уплачиваются только фиксированные взносы на травматизм (с 01.01.2026  – 2 959 руб. в год (независимо от количества работников)

 

При АвтоУСН:
- не нужно вести книги учета доходов и расходов,
- налог рассчитывается автоматически налоговым органом,
- все взаимодействия с налоговыми органами в режиме онлайн через ЛК или через уполномоченный банк.

 

ОСНОВНЫЕ параметры АвтоУСН:

Налоговый период: 1 месяц
Объект налогообложения и ставки налога:
ДОХОДЫ = 8%
ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ = 20%

 

ВАЖНО!
Соблюдать ограничения по применению режима АвтоУСН (например, не иметь счетов в неуполномоченных банках, не применять иные режимы (НПД, ПСН).

 

Для применения АвтоУСН с 1 января 2026 года не забудьте подать уведомление до 31 декабря 2025 года!

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
08 декабря 2025, 22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году... Политика
424
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
08 декабря 2025, 12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
Просим самарцев не откладывать важные коммунальные дела на предновогодние дни. Показания приборов учёта можно передать уже сегодня и до 23 декабря.   ЖКХ
371
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
06 декабря 2025, 14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые... Политика
2173
В центре внимания
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
127
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
434
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
401
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
377
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
823
Весь список