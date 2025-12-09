С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АвтоУСН), которая подойдет для ИП и микропредприятий с численностью до 5 человек и доходом за предыдущий или текущий год до 60 млн. руб.

АвтоУСН МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ:

- с 1 января 2026 года – при подаче уведомления о переходе на АвтоУСН до 31 декабря 2025 года,

- с 1 числа любого месяца года – ЮЛ и ИП, применяющим УСН и НПД, при подаче уведомления о переходе на АвтоУСН не позднее последнего числа предшествующего месяца,

- с даты регистрации ЮЛ и ИП – для вновь зарегистрированных.

ПРЕИМУЩЕСТВА АвтоУСН:

Не нужно сдавать налоговую отчетность:

- ни декларации по АвтоУСН,

- ни расчет по 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога ФЛ,

- ни расчет по страховым взносам.

Сокращается отчетность в СФР:

- отменяется все отчетность,

(за исключением формы ЕФС-1 (отдельные подразделы) в установленных случаях при наличии работников)

Страховые взносы не уплачиваются, но пенсионные права работников сохраняются

(уплачиваются только фиксированные взносы на травматизм (с 01.01.2026 – 2 959 руб. в год (независимо от количества работников)

При АвтоУСН:

- не нужно вести книги учета доходов и расходов,

- налог рассчитывается автоматически налоговым органом,

- все взаимодействия с налоговыми органами в режиме онлайн через ЛК или через уполномоченный банк.

ОСНОВНЫЕ параметры АвтоУСН:

Налоговый период: 1 месяц

Объект налогообложения и ставки налога:

ДОХОДЫ = 8%

ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ = 20%

ВАЖНО!

Соблюдать ограничения по применению режима АвтоУСН (например, не иметь счетов в неуполномоченных банках, не применять иные режимы (НПД, ПСН).

Для применения АвтоУСН с 1 января 2026 года не забудьте подать уведомление до 31 декабря 2025 года!