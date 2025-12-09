россияне разделились в доверии к новому закону о маркетплейсах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Россияне разделились в доверии к новому закону о маркетплейсах

182
россияне разделились в доверии к новому закону о маркетплейсах

Аналитическая компания MAR CONSULT провела исследование про усиление прозрачности и защиты прав всех участников рынка маркетплейсов, в связи с подписанием в ноябре 2025 года закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», который вступит в силу 1 октября 2026 года. Закон обязывает регистрировать цифровые платформы в государственном реестре, стандартизировать договоры с продавцами, запрещает снижать цены без согласия продавцов, а также в обязанность маркетплейсов будет входить проверка легальности деятельности продавцов и товаров, а также введение досудебного порядка урегулирования споров.

Четверть россиян (28%) сомневаются в пользе нового закона для повышения уровня защиты прав потребителей или считают изменения неэффективными, треть (31%) опрошенных полностью уверены в пользе закона, с осторожностью относятся 41%, причем среди женщин осторожных больше, чем среди мужчин (47% против 32%).

При этом две трети (68%) респондентов сталкивались с оспариванием качества товаров один и более раз. При этом 40% нравится идея, чтобы маркетплейсы были больше вовлечены в разрешение конфликтов с продавцом  выступали неким арбитром. Для трети (36%) респондентов главным является справедливое разрешение конфликта, независимо от роли маркетплейса (причем женщин, выступающих за справедливость 42%, а мужчин всего 28%), 17% уверены, что маркетплейс должен оставаться нейтральным.

Для двух третей опрошенных (62%) важным является быстрое реагирование в ходе обработки заявки на возврат денежных средств и влияет на их лояльность, особенно для старшей возрастной группы 55-65 лет (71%). Для трети (27%) скорость не является определяющим фактором, особенно в группе 25-34 лет (45%), для 7% неважно, сколько возврат займет времени.

Сертификация товаров

Наличие сертификата качества на товар в целом повысит доверие к покупке на маркетплейсе, но не является определяющим фактором для большинства. Треть покупателей (37%) отмечают, что сертификат привлекает внимание, но не добавляет доверия. Только цена и отзывы имеют значение для 17%, а 12% всегда сомневаются в подлинности сертификатов. Затруднились ответить 5%. И только треть (30%) респондентов считают сертификат крайне важным для выбора товара.

Женщины чаще отмечают, что сертификат привлекает внимание (40% против 32% у мужчин). В группе 45-54 лет сертификат крайне важен для 41%, а в 55-65  только для 22%. По доходу, в группе свыше 201 тыс. руб. на семью  38%, в низкодоходной (менее 40 тыс.)  27%.

 

Описание товаров, недобросовестные отзывы и накрутка рейтингов

Только у 1% опрошенных нет никаких сомнений в добросовестности продавцов, в части описания товаров. 31% уверены, что информация чаще всего соответствует действительности, а большинство (57%) считают, что продавцы иногда преувеличивают достоинства продуктов. Покупателя почти всегда обманывают по мнению 11%.

По мнению 45% респондентов проблема недобросовестных отзывов и накрутки рейтингов присутствует повсеместно, у 43% есть подозрения, но у них нет доказательств, что ситуация обстоит именно так. 8% сообщили, что товары с высоким рейтингом действительно качественные, а 4% убеждены, что никакой накрутки нет.

Желаемый функционал маркетплейсов

Треть респондентов (35%) хотели бы более детализированные фильтры, еще треть (32%) сравнительные таблицы, четверть (28%)  улучшенный чат, персонализированные рекомендации хочет каждый десятый (10%). Пятая часть опрошенных считает, что функционал уже идеален.

Что интересно, женщины чаще за чат (33% против 23% у мужчин). Люди в возрасте 25-34 лет преимущественно за фильтры (45%), а в 55-65 лет за таблицы (37%).

Что касается, ограничений на маркетинговые манипуляции скидками и акциями, то они необходимы по мнению 32%, но 49% считают акции важными и ограничения недопустимыми. Для 6% обходиться легче без скидок, и 14% не придают значения скидкам и акциям.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR CONSULT, прокомментировал: «С одной стороны, покупатели регулярно сталкиваются с проблемами качества товаров, однако оценка законодательных мер по защите их прав остается неоднозначной: часть потребителей верит в эффективность нововведений, тогда как другие проявляют скептицизм или осторожную выжидательную позицию. При этом прослеживается явный запрос на усиление роли маркетплейсов как посредников в разрешении конфликтов. Что интересно, наблюдается парадоксальное отношение к инструментам подтверждения качества. Хотя сертификация потенциально способна повысить доверие, большинство потребителей относятся к ней сдержанно: сертификат не становится решающим аргументом при выборе. Одновременно покупатели осознают распространенность манипулятивных практик  от преувеличения достоинств товаров до накрутки отзывов».

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в ноябре 2025 года.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы потратят на новогодние украшения в среднем 4 000 рублей
09 декабря 2025, 13:32
Самарцы потратят на новогодние украшения в среднем 4 000 рублей
Украсить дом к предстоящему Новому году собираются 9 из 10 жителей Самары. Чаще всего подготовка начинается за 1–2 недели до праздника. Общество
181
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
09 декабря 2025, 11:38
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Еще 18% встретятся с друзьями, главным образом молодежь 18–24 лет (30%), а 17% — со второй половинкой. Общество
181
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
09 декабря 2025, 10:39
Самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
 В действительности сделать дорогостоящий подарок близкому готов только каждый двенадцатый опрошенный самарец (8%). Общество
221
В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
177
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
206
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
177
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
534
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
423
Весь список