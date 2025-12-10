Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогают родителям детей до трёх лет — как с инвалидностью, так и без неё, например, маловесным и недоношенным.
В губернии доступна помощь для малышей с особенностями развития
Его ключевая задача — не только подвести итоги и представить достижения каждой страны-участницы в продвижении детского и юношеского чтения, но и наметить новые векторы совместного развития.
Самарская областная детская библиотека приняла участие в работе Форума детской и юношеской книги стран СНГ
В поселке городского типа Суходол произошёл пожар на крыше здания
Иван Носков: «Самара продолжит сотрудничество с Российским футбольным союзом»
В СОУНБ пройдет показ документального фильма памяти Героя России Андрея Рябцева
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Перед праздниками самарцы активно покупают ретро-ковры и елочные игрушки СССР
Синоптики прогнозируют снег и морозы в Самаре к середине декабря
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
Мария Кожевникова встретилась с самарскими школьниками в рамках проекта Общества "Знание"

158
Мария Кожевникова встретилась с самарскими школьниками в рамках проекта Общества "Знание"

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра, кино и телевидения Марией Кожевниковой прошла в школе № 1 «Образовательный центр пгт Смышляевка» Самарской области. Это стало возможным благодаря тому, что литературный клуб этого учебного заведения вошел в число лидеров проекта «Чтецкие программы».

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Мария Кожевникова выступила с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнали, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

«С детства меня окружали книги. Мама читала мне много сказок. Моя семья жила за границей, потому что мой отец, олимпийский чемпион по хоккею выступал в разных странах. Но несмотря на такую разъездную жизнь, посещение местных школ, меня воспитывали в русской культуре — с ее песнями, языком и литературой. Этой культурой я пропиталась насквозь и верю, что именно мы должны нести наше уникальное наследие в мир. Благодаря нашим предкам мы обладаем сокровищницей, которой нет ни у кого другого, и поэтому мы просто обязаны быть самой читающей и знающей нацией», — поделилась актриса.

Говоря о подходе к литературе, Мария Кожевникова дала один очень важный актерский совет, который сама получила еще в ГИТИСе — прежде чем погружаться в книгу, нужно уделить десять-пятнадцать минут изучению биографии автора. Она подчеркнула, что у подавляющего большинства писателей судьба невероятно сложна и интересна, и весь их жизненный опыт отражается на бумаге. Такой подход позволяет гораздо глубже, легче и осознаннее понять написанное.

«У меня достаточно рано появился любимый автор — Федор Достоевский. Мне нравится, потому что он — настоящий хирург человеческих душ. Он не просто описывает действия, а будто скальпелем вскрывает внутренний мир человека, показывая, под каким давлением мыслей и чувств совершаются те или иные поступки. Его произведения, которые я зачитывала в довольно раннем возрасте, остаются для меня эталоном в понимании психологии роли. Весь Достоевский — это то, что я перечитываю и чем восхищаюсь. То, что он пережил, настолько обнажило его психику и мироощущение, что позволило стать гением, чьи творения вне времени», — поделилась Мария Кожевникова.

Кроме того, лектор Общества «Знание» остановилась на творчестве Афанасия Фета. Она отметила, что понимание его судьбы — это ключ к пониманию его поэзии. Жизнь поэта была очень сложной. Он родился в богатой семье: его отец, русский дворянин, женился на немке в Германии по протестантскому обряду. Однако, когда семья вернулась в Россию, этот брак не был признан законным. В результате, хотя его биологическим отцом был дворянин, юридически Фет считался сыном матери от первого брака. Из-за действовавших тогда законов он не имел прав на дворянство и наследство отца. Таким образом, при состоятельном отце он оказался в положении бедного родственника, лишённого наследства. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы вернуть себе утраченное социальное положение и родовое имя.

Мария Кожевникова поделилась, что работа над фильмом «Батальонъ» была для нее особым опытом. Она не только играла, но и участвовала в написании сценария вместе с Игорем Угольниковым. Этот проект стал общим детищем, которое они готовили два года. Для погружения в ту эпоху актрисе пришлось прочитать массу исторической литературы, чтобы понять, как люди тогда двигались, сидели и чувствовали.

Лектор рассказала, что сегодня она заново открывает для себя детскую литературу, которую читает вместе с детьми, и находит в ней совершенно новые, взрослые смыслы.

«Это удивительное ощущение — видеть через книгу, как ты вырос, ловить момент, когда понимаешь то, чего не видел раньше. Это по-настоящему здорово, и каждый из вас обязательно когда-нибудь это почувствует», — сказала Мария Кожевникова.

Отметим, что школа № 1 «Образовательный центр пгт Смышляевка» Самарской области вошла в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы. Напоминаем, что зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Общества «Знание».

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальная тематическая викторина Знание.Игра. Она пройдет в онлайн-формате 11 декабря. Игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание»

