В Сызрани полицейские пресекли деятельность наркопритона и задержали хозяйку

Оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что подозреваемая в покушении на хранение наркотических средств местная жительница предоставляет свою квартиру, расположенную в многоквартирном доме на улице Декабристов, наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления женщиной однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, стеклянный пузырек и другие предметы для приготовления и употребления наркотических средств.

Злоумышленница пояснила сотрудникам полиции, что сама является наркозависимой и безработной, поэтому предоставляла своим знакомым квартиру по адресу проживания для употребления запрещенных веществ в обмен на продукты питания.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении 35-летней ранее неоднократно привлекавшейся к административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков местной жительницы возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что любой неравнодушный гражданин может круглосуточно сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 921-22-22, 8(846) 921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «112».

Если вы считаете, что информация, с которой вы столкнулись в сети Интернет, связана с незаконной продажей или распространением наркотических средств и психотропных веществ и, возможно, является запрещенной к публикации, пожалуйста, сообщите об этом с помощью электронной формы приема обращений на сайте Роскомнадзора по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.