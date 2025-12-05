в Самарской области стартовал форум «Мой бизнес 63»

В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63». Ежегодное бизнес-событие в этом году посвящено самым актуальным инструментам и стратегиям развития бизнеса.

Событие, организованное областным минэкономразвития благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», проходит 4 и 5 декабря в Самаре, 9 декабря в Тольятти. Для участников подготовлена насыщенная программа с участием признанных экспертов в бизнесе, продвижении, креативных индустриях, финансовой и других сферах.

«Ежегодно, вот уже 7 лет, на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний – для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов», — отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Центральной темой первого дня форума стали изменения налогового законодательства. Участники обсуждали, в том числе, внедрение с 1 января 2026 года нового режима - «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения». Соответствующий региональный закон уже подписан губернатором Вячеславом Федорищевым.

Предприниматели, представители органов власти и налоговой службы обсудили грядущие изменения, и как адаптировать свой бизнес к работе в новых реалиях.

«Сейчас как раз есть время подготовиться к изменениям, и эту тему нужно обсуждать. Диалог получился острый, живое общение, надеюсь мы донесли важную информацию, и продолжим такое взаимодействие», — акцентировал Кирилл Князев, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

«Есть и положительные моменты, и моменты, которые усложняют дальнейшую нашу работу. Будем пользоваться, применять все предложенные условия для сохранения, увеличения наших возможностей, — рассказал предприниматель Николай Порохов. — На 100% полезная информация, многих моментов мы не знали, а здесь подробно разъяснили».

Отдельное внимание участники форума уделили теме искусственного интеллекта, который сегодня помогает бизнесу в развитии.

Участниками первого дня форума стали около 300 человек – это собственники бизнеса, представители предпринимательского сообщества, инвесторы и все те, кто заинтересован в успешном ведении своих проектов.

«Я очень часто, ежегодно посещаю данный форум для того, чтобы понять какие вообще сейчас тенденции, набраться новых знаний, пообщаться с людьми. Это всегда очень открыто и полезно», — отметила участница форума Виктория Млечная.

Присоединиться к участникам форума и ознакомиться с программой можно по ссылке: https://forum.mybiz63.ru/.

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Справка

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров «Мой бизнес» или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.