В Самарской области открылась выставка участника СВО Олега Ракшина

Я нашел ошибку
Главные новости:
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.99
EUR 89.9
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области открылась выставка участника СВО Олега Ракшина

130
В Самарской области открылась выставка участника СВО Олега Ракшина

В Межпоселенческом культурно-досуговом центре села Кошки Самарской области состоялось торжественное открытие фотовыставки Олега Ракшинафотографа, кинодокументалиста и участника специальной военной операции. Для жителей села представлены две его фотосерии: «Лица Армии» и «Хроники войны».

Все портреты документальны и сделаны в боевых условиях: герои на фотографиях запечатлены именно такими, какие они на фронте – в полной боевой выкладке, с оружием. Мероприятие организовано региональным отделением Народного Фронта Самарской области при поддержке Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

«Для нас большая честь в такой значимый день, как день Неизвестного Солдата, представлять работы Олега Ракшина. Его фотографии — это больше, чем искусство. Это правда, за которую сражаются наши ребята, и память, которую мы обязаны хранить. Организуя эту выставку, мы стремимся к тому, чтобы каждый житель, особенно молодое поколение, мог увидеть настоящих героев нашего времени и понять цену мира. Мы благодарим администрацию Кошкинского района за поддержку и надеемся, что выставка оставит след в сердцах земляков», – поделилась координатор Молодёжки Народного фронта в Самарской области Ирина Каштанова.

На открытии выставки присутствовали жители села, активисты общественных организаций и почётные гости. Среди них – Глава муниципального района Кошкинский Самарской области Антон Широков.

«Хочу выразить слова благодарности организаторам, которые сегодня нашли время и сумели организовать эту прекрасную выставку, которая называется «Лица Армии». Я бы даже сказал это не просто «Лица Армии», а документальное подтверждение того, как в тот момент, когда Олег Ракшин находился рядом с этими бойцами, смог запечатлеть момент, который олицетворяет всю ситуацию, происходящую на освобождённых территориях и не только. Это история, память, которую мы должны помнить. Эти ребята – гордость нашей страны», – сказал Антон Широков.

Олег Ракшин – самарский фотограф и кинодокументалист. В марте 2023-го года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, став старшиной отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. За время службы награждён медалями «За спасение погибавших», «За боевые отличия», бригадными знаком особого отличия «Александрийский крест» и медалью «За отличия».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
746
Весь список