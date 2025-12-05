В Самарской области открылась выставка участника СВО Олега Ракшина

В Межпоселенческом культурно-досуговом центре села Кошки Самарской области состоялось торжественное открытие фотовыставки Олега Ракшина – фотографа, кинодокументалиста и участника специальной военной операции. Для жителей села представлены две его фотосерии: «Лица Армии» и «Хроники войны».

Все портреты документальны и сделаны в боевых условиях: герои на фотографиях запечатлены именно такими, какие они на фронте – в полной боевой выкладке, с оружием. Мероприятие организовано региональным отделением Народного Фронта Самарской области при поддержке Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

«Для нас большая честь в такой значимый день, как день Неизвестного Солдата, представлять работы Олега Ракшина. Его фотографии — это больше, чем искусство. Это правда, за которую сражаются наши ребята, и память, которую мы обязаны хранить. Организуя эту выставку, мы стремимся к тому, чтобы каждый житель, особенно молодое поколение, мог увидеть настоящих героев нашего времени и понять цену мира. Мы благодарим администрацию Кошкинского района за поддержку и надеемся, что выставка оставит след в сердцах земляков», – поделилась координатор Молодёжки Народного фронта в Самарской области Ирина Каштанова.

На открытии выставки присутствовали жители села, активисты общественных организаций и почётные гости. Среди них – Глава муниципального района Кошкинский Самарской области Антон Широков.

«Хочу выразить слова благодарности организаторам, которые сегодня нашли время и сумели организовать эту прекрасную выставку, которая называется «Лица Армии». Я бы даже сказал это не просто «Лица Армии», а документальное подтверждение того, как в тот момент, когда Олег Ракшин находился рядом с этими бойцами, смог запечатлеть момент, который олицетворяет всю ситуацию, происходящую на освобождённых территориях и не только. Это история, память, которую мы должны помнить. Эти ребята – гордость нашей страны», – сказал Антон Широков.

Олег Ракшин – самарский фотограф и кинодокументалист. В марте 2023-го года подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации, став старшиной отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. За время службы награждён медалями «За спасение погибавших», «За боевые отличия», бригадными знаком особого отличия «Александрийский крест» и медалью «За отличия».