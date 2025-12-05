Я нашел ошибку
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
Самарцев приглашают прокатиться на тематическом поезде из Самары в Рязань

149
самарцев приглашают прокатиться на тематическом поезде из Самары в Рязань. 

 С 1 по 3 января 2026 года самарцев приглашают прокатиться на тематическом поезде из Самары в Рязань. 

 Вы увидите: 

  •  Успенский собор, построенный в XVII веке архитектором Яковом Бухвостовым, шедевр «нарышкинского барокко» с великолепной белокаменной резьбой.
  •  Музей Рязанского хлеба «Пахнет хлебом» – уникальное культурное пространство с театрализованным представлением и мастер-классом по выпечке.
  •  Развлекательный комплекс «В некотором царстве» – путешествие в сказочный мир с деревянными теремами и мини-зоопарком.
  •  ГК «Рыбацкая деревня – скандинавская деревня с маяком, где можно сделать красивые фотографии.
  •  Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улица Почтовая и Соборная, где расположены памятные здания, включая дом первого синематографа и музей-усадьбу академика И.П. Павлова.

 В стоимость тура уже входит трансфер, питание и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включены современные вагоны, оснащенные кондиционерами, биотуалетами и т.д.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).

В центре внимания
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
746
