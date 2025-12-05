С 1 по 3 января 2026 года самарцев приглашают прокатиться на тематическом поезде из Самары в Рязань.

Вы увидите:

Успенский собор, построенный в XVII веке архитектором Яковом Бухвостовым, шедевр «нарышкинского барокко» с великолепной белокаменной резьбой.

Музей Рязанского хлеба «Пахнет хлебом» – уникальное культурное пространство с театрализованным представлением и мастер-классом по выпечке.

Развлекательный комплекс «В некотором царстве» – путешествие в сказочный мир с деревянными теремами и мини-зоопарком.

ГК «Рыбацкая деревня – скандинавская деревня с маяком, где можно сделать красивые фотографии.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улица Почтовая и Соборная, где расположены памятные здания, включая дом первого синематографа и музей-усадьбу академика И.П. Павлова.

В стоимость тура уже входит трансфер, питание и экскурсионная программа. В состав тематических поездов включены современные вагоны, оснащенные кондиционерами, биотуалетами и т.д.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).