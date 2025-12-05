Названы главные блюда для новогодних корпоративов

Традиционно декабрь — самый активный сезон для доставки готовой еды. Согласно данным сервиса «Чиббис», главный тренд декабря — взрывной рост групповых заказов от 5000 рублей на 81% по сравнению с ноябрем, который четко указывает на бум предновогодних корпоративов и дружеских посиделок. Эксперты сервиса проанализировали состав таких «праздничных корзин» и выявили ТОП-3 блюда, без которых не обходится ни один коллективный стол.

Анализ заказов на сумму от 5000 рублей показал стабильную тройку лидеров, которая формирует основу «коллективного» стола.

Суши и роллы — безусловные фавориты, которые встречаются практически в каждом втором заказе (48%). Самыми популярными в декабре прошлого года стали классический сет «Филадельфия» и запеченные сеты («Филадельфия темпура», «Запеченный ролл с лососем» «Креветка спайси» и «Чикен барбекю»).

На втором месте — пицца, которая присутствует в каждой пятой «корзине» (18%). На пике спроса в прошлом декабре оказались следующие варианты: пицца «Деревенская» и «Неаполитанская», «Пепперони», а также сеты от 2 пицц.

Замыкает тройку шашлык, встречаясь в 12% крупных заказов. Чаще всего компании выбирают шашлык из свиной шеи или вырезки, люля-кебаб и ассорти из разного шашлыка.

Любопытно, что именно в конце года резко, в 2–3 раза, возрастает спрос на бургеры и шаурму. Эксперты «Чиббис» связывают этот тренд с неформальной атмосферой дружеских встреч: такие блюда удобно есть без приборов, и они подходят для быстрого перекуса в разгар праздничной суеты.

«В декабре люди регулярно собираются большими компаниями за общим столом, что, безусловно, стимулирует рост среднего чека в заказах готовой еды. В этом сезоне мы прогнозируем повторение прошлогодней картины: суши, пицца и шашлык останутся в топе корпоративных заказов. Это блюда, которые удобно делить на компанию, они долго не остывают и нравятся большинству», — комментирует Александр Якимец, директор по маркетингу и продукту «Чиббис».