в Сызрани арестовали девушку‑закладчицу, которая только начала „карьеру“

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что ранее не судимая 20-летняя жительница Сызрани причастна к сбыту запрещенных веществ.

При проверке поступивших сведений сотрудники полиции, получив соответствующее решение суда, осуществили осмотр квартиры в доме по ул. Ватутиной города Сызрани, в которой проживает женщина. В присутствии понятых в помещении оперуполномоченные обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочный материал.

Установлено, что в свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой свыше 123 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанная вину в совершении противоправного деяния признала. Женщина сообщила сотрудникам полиции, что приобрела наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города, но не смогла довести свой противоправный умысел до конца, так как ее задержали полицейские.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере) возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции проверяют задержанную на причастность к иным преступлениям.