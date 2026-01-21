Сызранскими оперативниками за попытку сбыта наркотиков задержаны жители Саратовской области

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что неизвестные злоумышленники осуществляют путем организации тайников-закладок сбыт запрещенных веществ в одном из районов города.

При проверке поступивших сведений в ходе оперативно – разыскных мероприятий сотрудники полиции обратили внимание на мужчину и женщину, которые на прилегающей к расположенным на улице Соцгородок гаражам территории делали тайники и фотографировали их местоположение на телефон.

Полицейские задержали прохожих, доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых провели исследование их вещей и установили личности жителей Саратовской области.

При опросе задержанные пояснили, что на фото в телефоне зафиксированы участки местности, где они успели разложить закладки наркотических средств с целью последующего сбыта. В ходе дальнейших мероприятий по указанным координатам полицейские обнаружили и изъяли 22 свертка.

Изъятые у ранее судимой за грабеж и незаконный оборот наркотиков женщины 1996 года рождения и ранее судимого за кражи, нанесение телесных повреждений и хранение запрещенных веществ мужчины 1994 года рождения свертки с порошкообразным веществом оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Специалисты установили, что гости города пытались сбыть наркотическое средство мефедрон в крупном размере.

Задержанные вину в совершении противоправного деяния признали и сообщили полицейским, что приобрели наркотики через сеть Интернет и пытались их реализовать путем оборудования тайников – закладок на территории Сызрани, но не смогли довести свой противоправный умысел до конца, так как их задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении жителей Саратовской области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере) возбуждено многоэпизодное уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.