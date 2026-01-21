Я нашел ошибку
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Сызранскими оперативниками за попытку сбыта наркотиков задержаны жители Саратовской области

Сызранскими оперативниками за попытку сбыта наркотиков задержаны жители Саратовской области

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что неизвестные злоумышленники осуществляют путем организации тайников-закладок сбыт запрещенных веществ в одном из районов города.

При проверке поступивших сведений в ходе оперативно – разыскных мероприятий сотрудники полиции обратили внимание на мужчину и женщину, которые на прилегающей к расположенным на улице Соцгородок гаражам территории делали тайники и фотографировали их местоположение на телефон.

Полицейские задержали прохожих, доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых провели исследование их вещей и установили личности жителей Саратовской области.

При опросе задержанные пояснили, что на фото в телефоне зафиксированы участки местности, где они успели разложить закладки наркотических средств с целью последующего сбыта. В ходе дальнейших мероприятий по указанным координатам полицейские обнаружили и изъяли 22 свертка.

Изъятые у ранее судимой за грабеж и незаконный оборот наркотиков женщины 1996 года рождения и ранее судимого за кражи, нанесение телесных повреждений и хранение запрещенных веществ мужчины 1994 года рождения свертки с порошкообразным веществом оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское».  Специалисты установили, что гости города пытались сбыть наркотическое средство мефедрон в крупном размере.

Задержанные вину в совершении противоправного деяния признали и сообщили полицейским, что приобрели наркотики через сеть Интернет и пытались их реализовать путем оборудования тайников – закладок на территории Сызрани, но не смогли довести свой противоправный умысел до конца, так как их задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении жителей Саратовской области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере) возбуждено многоэпизодное уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.

