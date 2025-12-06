Вильфанд: в Москве погода отстает от климатического развития на месяц

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области перестанет работать еще один полигон отходов
В Самарской области перестанет работать еще один полигон отходов
Геннадий Котельников: "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы"
Геннадий Котельников: "Люди решительно озвучивали свою проблематику, губернатор содержательно, без прикрас, давал конкретные ответы"
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей: оценка Союза женщин Самарской области
Прямая линия губернатора стала площадкой для диалога о будущем семей: оценка Союза женщин Самарской области
В России собрались упростить допуск газовщиков в дом
В России собрались упростить допуск газовщиков в дом
Врач предупредила о калорийности новогоднего алкоголя
Врач предупредила о калорийности новогоднего алкоголя
Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года
Эксперт рассказал о нововведениях на рынке недвижимости с Нового года
19-летний иногородний житель Самары хранил у себя 100 г героина
19-летний иногородний житель Самары хранил у себя 100 г героина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Вильфанд: в Москве погода отстает от климатического развития на месяц

167
Вильфанд: в Москве погода отстает от климатического развития на месяц

Погода в Москве отстает от климатического развития примерно на один месяц. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет Смотрим.

По его словам, в ближайшие выходные в столице осадки не ожидаются, по утрам возможен туман.

"Температуры очень высокие. <…> Дневные температуры плюс 2-4 градуса, даже до 5. Очень высокая температура, она примерно на 6-6,5 градусов выше нормы. Такой температурный фон характерен тоже для начала <…> ноября. Погода отстает от климатического развития примерно на один месяц", – сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Ранее Вильфанд заявил, что завершающийся 2025 год по своим температурным характеристикам войдет в тройку самых теплых за всю историю.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
85
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
681
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
636
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
1334
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
705
Весь список