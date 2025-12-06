Вильфанд: в Москве погода отстает от климатического развития на месяц

Погода в Москве отстает от климатического развития примерно на один месяц. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет Смотрим.

По его словам, в ближайшие выходные в столице осадки не ожидаются, по утрам возможен туман.

"Температуры очень высокие. <…> Дневные температуры плюс 2-4 градуса, даже до 5. Очень высокая температура, она примерно на 6-6,5 градусов выше нормы. Такой температурный фон характерен тоже для начала <…> ноября. Погода отстает от климатического развития примерно на один месяц", – сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Ранее Вильфанд заявил, что завершающийся 2025 год по своим температурным характеристикам войдет в тройку самых теплых за всю историю.