Жители Приволжского федерального округа планируют потратить на покупки к зимнему сезону в среднем 16 742 рубля

Авито Товары и Авито Реклама провели опрос среди 10 000 жителей России старше 18 лет*, чтобы понять, как жители страны совершают покупки в зимний сезон. Согласно результатам опроса в Приволжском федеральном округе, сновной спрос приходится на зимнюю обувь, теплую одежду и верхнюю одежду, а ключевыми факторами выбора остаются цена, удобство и качество материалов. Чаще всего о новых товарах для зимнего сезона и распродажах участники опроса узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями — так ответили (57%) респондентов в ПФО.

Исследование показало, что самыми популярными категориями товаров, которые приобретают к началу зимнего сезона в Приволжском федеральном округе, стали зимняя обувь (61%), теплая одежда и аксессуары (58%) и верхняя одежда (53%).

Главным поводом для покупки зимних вещей является необходимость обновить гардероб, так ответили 67% опрошенных.

Чаще всего (75%) респонденты оформляют заказы онлайн на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями.

При выборе зимних товаров респонденты прежде всего ориентируются на цену (65%), не менее важны удобство и комфорт (62%), а также практичность и свойства материалов (44%).