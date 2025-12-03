В Самарской области мошенник убедил местную жительницу, что ее дочь попала в ДТП

Женщина 1933 года рождения стала жертвой мошенника,который обманул ее на сумму 180 000 рублей. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что к женщине пришел неизвестный мужчина, которой представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местную жительницу, что ее дочь попала в ДТП и нужно срочно передать денежные средства.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала ему хранившееся дома деньги. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.