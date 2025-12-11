79-летняя тольяттинка дважды съездила в Москву по указке мошенника

79-летняя жительница Тольятти два раза ездила в Москву на автобусе , где передала 900 тысяч рублей неизвестному человеку для виртуального возлюбленного

Всё началось с безобидного знакомства в социальной сети: пожилая женщина завязала переписку с мужчиной, который представился жителем одного из континентов. Около месяца они общались, постепенно выстраивая доверительные отношения.

В какой‑то момент собеседник сообщил, что в знак дружбы отправил ей посылку, но для её получения необходимо оплатить «сертификат на получение» в Москве. Поверив незнакомцу, женщина отправилась на автобусе в столицу, где возле автовокзала передала деньги неизвестному человеку. После этого мошенник успокоил её, заверив, что посылка уже едет в Тольятти.

Однако через несколько дней история повторилась: злоумышленник написал, что возникли непредвиденные сложности и требуется повторная оплата. При этом он пообещал компенсировать все предыдущие расходы — и стоимость «сертификата», и затраты на поездку. Не подозревая обмана, жительница Тольятти вновь поехала в Москву и отдала деньги.

Когда курьер с деньгами ушел, женщина заметила на стенде информационную памятку о действиях мошенников и методах их работы. Прочитав её, она внезапно осознала, что всё происходящее последнее время - не что иное как тщательно спланированное мошенничество, и обратилась за помощью в полицию. По ее заявлению возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к хищению денежных средств пенсионера, в общей сумме порядка 900 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция ещё раз напоминает: любые просьбы перевести деньги от незнакомых людей, особенно в соцсетях, должны вызывать настороженность. Если вам сообщают о необходимости оплатить получение посылки или подарка — это почти наверняка обман. В случае подозрений незамедлительно обращайтесь в полицию.