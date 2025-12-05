Я нашел ошибку
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре 18-летний парень перевел мошенникам 1 500 000 рублей

165
В Самаре 18-летний парень перевел мошенникам 1 500 000 рублей

В Самаре молодому человеку 2007 г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы, избежать скамьи подсудимых и задекларировать все деньги надо перевести хранящуюся сумму на указанный им счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 1 500 000р. после чего аферист перестали выходить на связь. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

