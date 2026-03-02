Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
в 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта

168
Эксперт рассказал о схемах обмана россиян в преддверии 8 Марта

Мошенники в преддверии Международного женского дня прибегают к различных схемам обмана россиян, среди основных - доставка цветов и подарков, различные розыгрыши косметики и украшений, а также просьбы срочно помочь деньгами на подарок со взломанных аккаунтов, рассказал РИА Новости основатель компании "Интернет-Розыск", эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

"Праздник, связанный с подарками и вниманием, как Международный женский день, провоцирует разные схемы. Сюда входят массовые звонки и смс от имени курьерских служб или "Почты России" о заказанной доставке цветов, подарков. Для "подтверждения личности" просят сообщить код из смс", - говорит он.

Кроме того, могут быть сообщения в соцсетях и мессенджерах о "выигрыше" косметики, украшений или сертификатов - чтобы получить его требуется оплатить "доставку" или перейти по вредоносной ссылке.

"Наконец, взлом аккаунта и рассылка друзьям от его имени сообщений с просьбой срочно помочь деньгами на подарок. Особой популярностью у мошенников пользуются поддельные сайты с бросовыми ценами на приобретение, а также доставку, цветов и ювелирных украшений", - подчеркнул Бедеров.

Чтобы не стать жертвой, необходимо соблюдать цифровую гигиену и следовать простым правилам. При получении предложения, связанного с праздником, нужно искать официальную информацию. Если звонят из службы доставки, лучше перезвонить в компанию по номеру с её официального сайта, уточнил эксперт.

"Помните, ни одна настоящая организация - банк, госорган, почта, курьер - никогда не будет запрашивать у вас код, пришедший в смс-сообщении. Его разглашение почти всегда ведет к краже денег. Не поддавайтесь давлению. Мошенники создают искусственное ощущение срочности ("акция ограничена", "посылка будет возвращена"). Взвешенное решение и проверка информации — ваша лучшая защита", - заключил Бедеров.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец положил на "резервный счет" мошенников порядка 2 млн рублей
27 февраля 2026, 10:29
Самарец положил на "резервный счет" мошенников порядка 2 млн рублей
Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником МФЦ. Криминал
504
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
26 февраля 2026, 11:55
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
В Роскомнадзоре просят пользователей быть бдительными и напоминают, что все письма ведомств и его территориальных органов должны содержать электронную... Криминал
583
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
26 февраля 2026, 10:41
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Злоумышленник, представившись сотрудником вымышленной компании, позвонил потерпевшему в ночное время и в ходе нескольких звонков убедил его в необходимости... Криминал
606
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
23
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
2 марта 2026  10:18
Глава Самары Иван Носков обозначил ключевые задачи системы образования на 2026 год
138
В Самаре проходит
28 февраля 2026  21:53
В Самаре проходит "Пластилиновый дождь": ФОТО
922
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
868
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1894
Весь список