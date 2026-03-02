Цена на золото обновила максимум и достигла $5400

Стоимость золота вернулась к уровням конца января текущего года, следует из данных торгов нью-йоркской площадки Comex (подразделение биржи CME Group). На биржевых торгах 2 марта котировки вплотную приблизились к отметке $5410 за тройскую унцию (31,1 гр), обновив максимум последних полутора месяцев.

Согласно оперативным данным, апрельский фьючерс на золото продемонстрировал уверенный рост. По состоянию на 02:42 мск стоимость контракта увеличилась на 3,02%, достигнув значения в $5406,59 за тройскую унцию.

Ранее стало известно, что стоимость серебра превысила $90 (6,8 тыс. рублей) за тройскую унцию впервые с 4 февраля, следует из данных торговых площадок. В частности, на бирже Comex в 08:34 мск показатель увеличивался на 2,86% и достиг $90,01.

До этого президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что за последние семь лет самым прибыльным финансовым инструментом оказалось золото, в 2019–2025 году его доходность взлетела почти на 300%, оставив далеко позади инфляцию, которая составила 62,9%. По его словам, вложения в недвижимость за тот же период лишь удержались на уровне официальной инфляции, показав рост в 62,9%, пишет NEWS.ru.