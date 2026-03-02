В Самаре сняли мистическую драму о невидимых друзьях

4 марта (среда) в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера короткометражного фильма «Вкус уходящей осени». Сценарист и режиссер фильма – известный самарский тележурналист, член Союза журналистов России Дмитрий Ионов.

«Это фантазийная история о невидимых друзьях и том, что прошлое надо оставлять в прошлом хотя бы для того, чтобы не превратиться в зацикленного на своих обидах и воспоминаниях человека», - отметил режиссер.

Сценарий создан на основе двух рассказов самарского писателя Павла Почикаева. В главных ролях снялись артист Самарского академического театра драмы Артур Ягубов, заслуженный артист РФ Олег Белов, артист Самарского академического театра драмы Владимир Сухов. Саундтрек к фильму написал лидер группы «Хвостов и К» Максим Хвостов.

Съемки проходили на самарских улицах, а также в городской больнице №8.

Павел Почикаев: «Дмитрий Ионов весьма необычно и умело соединил два моих произведения между собой. Этот фильм - интересный и смелый эксперимент».

Артур Ягубов: «Когда я впервые познакомился со сценарием, то сразу заинтересовался. Зацепили ритм, текучая динамика, пропитанная осенью атмосфера, странный герой, в особенностях которого мне, как артисту, пришлось разбираться. Странность играть нельзя. Надо понять, что конкретно скрывается за ней, и это сыграть. Думаю, я смог разобраться в своем герое. Но объяснить словами его характер сложно, легче почувствовать».

Олег Белов: «Меня привлекла необычность сюжета. Сама история сначала показалась странной, но позже, когда я начал размышлять о ней, превратилась почти в библейскую притчу. Об Ангеле и Падшем Ангеле, о смирении и отчаянии».

Владимир Сухов: «Для многих фильм вначале может быть не понятен. Его основная тема – анализ самого себя, попытка понять, что ты есть в этом мире».

Максим Хвостов: «Для меня этот фильм, в первую очередь, об одиночестве. Именно это чувство я постарался воспроизвести с музыкальной точки зрения и в разных настроениях».

Дмитрий Ионов – член Союза журналистов России, режиссер более 200 документальных фильмов, художественного фильма в трех частях «Зоя» по пьесе А. Игнашова «Стояние Зои», телевизионного фильма в двух сериях «На мишени» совместно с ФСБ Самарской области и телеканалом «Губерния», музыкальных фильмов и клипов.

Приглашаем всех желающих на премьеру и встречу со съемочной группой фильма «Вкус уходящей осени». Вход свободный.

Подробнее по телефону: 8 927 728 05 39, Мария