Умерла сыгравшая Снежную королеву актриса Наталья Климова
В самарской кирхе выступит лауреат международных конкурсов Андрей Коломийцев
Шостакович Опера Балет на сцене Большого театра России представит спектакли-номинанты «Золотой Маски»
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт» на экранах в магазинах
Более 2,8 тысяч вакансий будет предложено участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском патриотическом конкурсе
Самарские и китайские исследователи разработали эффективную систему управления спутниками с помощью тросов
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
Мошенники рассылают письма якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора, где сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Фейковые письма приходят с электронной почты rsockanc56@mail.ru.

- Письма оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк, - отмечает ведомство. 

В Роскомнадзоре просят пользователей быть бдительными и напоминают, что все письма ведомств и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг.

При рассылке официальных писем Роскомнадзор использует почту в формате name@rkn.gov.ru, пишут Вести.

1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
26 февраля 2026, 10:41
Злоумышленник, представившись сотрудником вымышленной компании, позвонил потерпевшему в ночное время и в ходе нескольких звонков убедил его в необходимости... Криминал
181
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами.
25 февраля 2026, 10:26
В результате злоумышленники списали с его счета 410 тысяч рублей. Потерпевший, осознав совершенную ошибку, незамедлительно обратился в полицию. Криминал
349
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
24 февраля 2026, 11:40
По инструкции неизвестных, женщина приехала в Ульяновскую область, где ее встретил курьер, которому она передала 600 000 рублей. Криминал
451
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
155
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
681
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
445
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
370
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
366
