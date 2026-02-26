Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе

Мошенники рассылают письма якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора, где сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Фейковые письма приходят с электронной почты rsockanc56@mail.ru.

- Письма оформлены как официальные документы территориального Управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк, - отмечает ведомство.

В Роскомнадзоре просят пользователей быть бдительными и напоминают, что все письма ведомств и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг.

При рассылке официальных писем Роскомнадзор использует почту в формате name@rkn.gov.ru, пишут Вести.