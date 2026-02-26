Жительницы Самары примут участие в V Всероссийской акции "Красивый выход" в честь 8 марта

Жительницы Самары примут участие в пятой Всероссийской акции «Красивый выход». В преддверии Международного женского дня женщины в вечерних платьях и шляпках посетят музыкально-поэтический вечер «Цветы и птицы». Всероссийская акция «Красивый выход» состоится 5 марта в более чем 150 крупных и малых городах России, (а также в ряде других стран). Она соберет рекордное число участниц – порядка 50 тысяч человек. В этот день во всех часовых поясах – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда – участницы акции отправятся в театры и концертные залы в вечерних нарядах и шляпках. Акция проводится уже в пятый раз. Ее идеологом и вдохновителем выступила модельер из Петербурга Анна Михайлова. За несколько лет из изящной частной инициативы петербурженок «Красивый выход» превратился в официально зарегистрированное движение национального масштаба с 54-мя региональными штабами и сотнями локальных мероприятий по всей стране в течение года. Цель движения – возрождение традиций дресс-кода для выходов в свет и поддержка учреждений культуры в регионах.

В Самаре элегантные дамы посетят музыкально-поэтическую программу «Цветы и птицы» в Особняке Бглаговещенского с участием солистки САТОБ Софьи Цимбал, лауреата международных конкурсов флейтиста Евгения Матюшенкова, фортепианного дуэта SAMARA PIANO DUO и поэтессы Натальи Ростовой. В Калининграде нарядные зрительницы отправятся в легендарный кафедральный собор на органный концерт. Во Владивостоке – в Приморский академический театр имени Горького на спектакль «Гордость и предубеждение». В Краснодаре участницы акции посетят Краснодарский академический театр драмы, в Казани – знаменитый Казанский театр оперы и балета, где посмотрят «Лебединое озеро». В Москве красавиц ждет концерт «Шедевры мировой вокальной музыки» в Центральном Доме Ученых РАН, в Новосибирске – концерт «Когда весна придет, не знаю» в Новосибирской Филармонии, в Хабаровске – концерт «Дальний Восток» в Хабаровский филармонии, в Ижевске – концерт Хоровой капеллы в Удмуртской государственной филармонии… Флагманский «Красивый выход» состоится в Санкт-Петербурге. Здесь участницы акции посетят новый Концертный зал на Английской набережной, где состоится концерт «Ave Maria».

В этом году создательница и идеолог «Красивого выхода» Анна Михайлова разработала целый свод правил высокого дресс-кода для участниц. По словам петербургского дизайнера, чтобы «Красивый выход» был по-настоящему красивым, а не нелепым и вычурным, необходимо помнить целый ряд «не»:

- НЕ выбирать ткани, подобающие спальне или пляжу: атлас вульгарного блеска, прозрачные шифон и кружево без подкладки. НЕ превращаться в «новогоднюю елку»: обилие страз, пайеток, мишуры, кричащего блеска, конфликтующих между собой. НЕ выбирать платья с вызывающими разрезами или слишком глубокими декольте, граничащими с вульгарностью. Театр - не красная ковровая дорожка, где важен эпатаж. НЕ надевать головные уборы с полями, а также выше 12 см над головой, закрывающие обзор сзади. Исключение - места, где за вами никто не сидит. НЕ приходить в образе, который требует постоянной поправки: сползающие бретели, завязки, слишком тесное ползущее наверх или вниз платье, от которого вы задыхаетесь. НЕ носить бижутерию, которая громко бренчит, звенит или может зацепиться за кружево соседки или бархат кресла. Тишина - часть этикета, - утверждает модельер.

Важно не только красиво выйти в театр, но и красиво вести себя – уверена Анна Михайлова. Никакое вечернее платье или элегантная шляпка не спасет, если зрительница громко разговаривает и хохочет, злоупотребляет шампанским в буфете, фотографируется в ложе в вульгарных позах и всячески демонстрирует, что она тут главный экспонат. На необходимость соблюдения правил внешнего вида и поведения в театрах на фоне эпидемии фривольных сэлфи в Большом театре уже обращали внимание видные деятели культуры. Дискуссия о дресс-коде даже вышла на уровень Кремля. На эту тему высказались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, народный артист России Николай Цискаридзе, первый редактор российского Vogue Алена Долецкая и другие.

- О театральном дресс-коде я говорю уже много лет, и сам факт того, что «Красивый выход» стал движением всероссийского масштаба, говорит о том, что у людей, которые любят искусство, ценят красоту, есть такая потребность, - говорит Анна Михайлова, - в России огромное количество замечательных театров, музеев, концертных залов. И они заслуживают уважения, заслуживают самой красивой публики.