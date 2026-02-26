Поликлинику в Самаре оштрафовали на 50 000 рублей за невыполнение предписания

В Советском районе Самары городская поликлиника получила штраф за игнорирование предписания прокуратуры.

Нарушения были выявлены после проверки жалоб сразу трех пациентов. Медучреждению направили представление об устранении нарушений, но в течение установленного законом месяца ответ так и не был предоставлен, сообщает прокуратура Самарской области.

Главному врачу поликлиники выписали штраф в размере 50 тысяч рублей за невыполнение законных требований. После этого руководство рассмотрело представление и приняло меры, чтобы подобные ситуации не повторялись. Права пациентов были восстановлены, пишет Самара-МК.