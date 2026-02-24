аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 48-летней жительнице Тольятти позвонили неизвестные, представились работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные женщины и произвел от ее имени переводы в пользу ВСУ.

Спустя время вновь позвонили неизвестные, но уже представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности. Неизвестные сообщили, что женщина избежит уголовной ответственности в том случае, если в ближайшее время задекларирует имеющиеся сбережения.

«По инструкции неизвестных, женщина приехала в Ульяновскую область, где ее встретил курьер, которому она передала 600 000 рублей. Взамен неизвестный отдал женщине якобы доверенность, в которой говорилось, что после проверки, данные денежные средства будут возвращены тольяттинке. Спустя месяц женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело», - комментирует старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по г. Тольятти капитан юстиции Людмила Леонтьева.