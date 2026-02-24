Я нашел ошибку
23 февраля члены Молодежного совета и профсоюза самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк», которая была презентована в Музее им. М.В.Фрунзе в Самаре.
180 коробок гуманитарной помощи: в преддверии Дня защитника Отечества минздрав СО и профсоюзные организации учреждений здравоохранения приняли участие в сборе крупного гуманитарного груза.
В минувшие выходные, 22 февраля 2026 года, площадь Куйбышева в областной столице превратилась в центр масштабного празднования Масленицы.
Около 240 домашних животных совершили поездки без сопровождения владельцев в поездах КбшЖД за январь 2026 года. 
На здании филологического факультета СГСПУ 24 февраля открыли мемориальную доску Андрею Трофимовичу Петтоки (Петухову).
Актриса Ирина Шевчук, известная по роли зенитчицы Риты Осяниной из фильма «А зори здесь тихие...», умерла на 75-ом году жизни.
26 февраля представители УФНС СО и центра «Мой бизнес» проведут очередную консультацию для самарских предпринимателей.
В самарской школе № 41 «Гармония» в рамках проекта «Классные встречи» со школьниками встретился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.
Аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.

228
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.

По данным ГУ МВД России по Самарской области: 48-летней жительнице Тольятти позвонили неизвестные, представились работниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то украл персональные данные женщины и произвел от ее  имени переводы в пользу ВСУ.  

Спустя время вновь позвонили неизвестные, но уже представились работниками правоохранительных органов и пригрозили возбуждением уголовного дела за содействие террористической деятельности.  Неизвестные сообщили, что женщина избежит уголовной ответственности  в том случае, если в ближайшее время задекларирует имеющиеся сбережения.

«По инструкции неизвестных, женщина приехала в Ульяновскую область, где ее встретил курьер, которому она передала 600 000 рублей. Взамен неизвестный отдал женщине якобы доверенность, в которой говорилось, что после проверки, данные денежные средства будут возвращены тольяттинке. Спустя месяц женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась за помощью в полицию.  По данному факту возбуждено уголовное дело», - комментирует старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по г. Тольятти капитан юстиции Людмила Леонтьева.

