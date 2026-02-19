Я нашел ошибку
Главные новости:
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
-0.59
EUR 90.27
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

49-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей

184
49-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей

Житель Тольятти, 49-летний мужчина, попался на уловку кибермошенников и лишился огромной суммы — почти миллиона рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым.

Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились «менеджером службы безопасности» крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили мужчине, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт».

Поддавшись панике и давлению «специалиста», мужчина совершил перевод на указанный злоумышленниками счет. Под видом «спасения» денег мошенники завладели более 900 000 рублей. 

Через некоторое время тольяттинец связался с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожилая самарчанка сначала не поверила мошенникам, а потом перевела 2 млн руб.
18 февраля 2026, 10:00
Пожилая самарчанка сначала не поверила мошенникам, а потом перевела 2 млн руб.
63-летней жительнице региона позвонил неизвестный, представившийся работником банковского учреждения и предложил ей «сохранить» сбережения. Криминал
332
В Чапаевске мужчина стал жертвой мошенников, когда хотел купить две машины
17 февраля 2026, 10:17
В Чапаевске мужчина стал жертвой мошенников, когда хотел купить две машины
По просьбе автовладельца, мужчина в течение 4 месяцев под разными предлогами - ремонт, таможенный сбор и др. -  переводил на разные банковские карты денежные... Криминал
412
Больше половины россиян заметили снижение количества мошеннических звонков
16 февраля 2026, 13:45
Больше половины россиян заметили снижение количества мошеннических звонков
Наибольшее число нежелательных звонков — 67% — абоненты получают от банков и других финансовых организаций. Происшествия
448
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
142
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
167
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
486
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
343
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
327
Весь список