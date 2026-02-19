49-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей

Житель Тольятти, 49-летний мужчина, попался на уловку кибермошенников и лишился огромной суммы — почти миллиона рублей. История началась с телефонного звонка, который оказался роковым.

Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились «менеджером службы безопасности» крупного банка. В доверительной и тревожной манере они сообщили мужчине, что с его картами производятся подозрительные операции и счета находятся под угрозой. Чтобы защитить деньги, их необходимо немедленно «перевести на безопасный счёт».

Поддавшись панике и давлению «специалиста», мужчина совершил перевод на указанный злоумышленниками счет. Под видом «спасения» денег мошенники завладели более 900 000 рублей.

Через некоторое время тольяттинец связался с банком, от имени которого звонили злоумышленники, где ему сказали, что ничего подобного через банк с его счетами не производилось и его обманули мошенники.

Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.