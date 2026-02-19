Telegram вводит запрет на пересылки сообщений из личных чатов

В бета-версии Telegram для iOS появилась функция, запрещающая копирование, сохранение и пересылку сообщений из личных чатов. Пользователи версии 12.5 могут активировать опцию через профиль контакта. Также разработчики добавили возможность напоминаний по сообщениям с датами. Об этом сообщает портал "Код Дурова".

Первая функция дает пользователям возможность ограничить действия собеседников в личных чатах: запретить копирование, сохранение и пересылку контента. Опция включается в профиле контакта (раздел редактирования). Однако на данном этапе инструмент работает с перебоями и находится в стадии тестирования.

Второе нововведение — интеллектуальная система напоминаний. Telegram научился автоматически распознавать временные маркеры в сообщениях (конкретные даты, а также слова "сегодня" или "завтра") и предлагает создать напоминание буквально в один клик. Особенно удобно для групповых чатов: созданное уведомление сохраняется в разделе "Избранное", поэтому пользователь гарантированно его получит, даже если отключил уведомления в чате или покинул беседу до наступления события, пишут Вести.

Сроки появления описанных функций в стабильных версиях Telegram для iOS, Android и других платформ пока не раскрываются.