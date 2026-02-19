Надземный пешеходный переход в поселке Мехзавод в Самаре все же приведут в порядок

Печально известный надземный пешеходный переход в поселке Мехзавод все же приведут в порядок. Такое решение принял Октябрьский районный суд Самары.

В эту инстанцию обратились представители прокуратуры Красноглинского района областной столицы. Они выяснили, что переход находится в плачевном состоянии.

«В ходе осмотра выявлены многочисленные повреждения элементов мостового перехода и датчиков пожарной безопасности. Указанные нарушения привели к некорректной работе лифтового оборудования и автоматических окон, что создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, использующих данный переход», — пояснили представители надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры уже пытались обратить внимание на проблемы перехода и требовали устранить нарушения. Однако конструкцию в порядок так и не привели.

В итоге представители надзорного ведомства обратились в Октябрьский районный суд Самары с иском. Они потребовали выполнить комплексный ремонт надземного пешеходного перехода на Мехзаводе. Ответчиком в процессе стало Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Строительством надземного пешеходного перехода на Московском шоссе занимались специалисты ООО «СамараТрансСтрой». Конструкцию ввели в эксплуатацию в 2023 году. Но практически сразу у местных жителей возникли претензии к качеству выполненных работ. И, несмотря на все усилия властей, горожане продолжают пользоваться зеброй.

Все время существования надземного перехода самарцы сомневались и сомневаются в его необходимости. К тому же местные вандалы очень быстро смогли «убить» инфраструктуру., пишет 63.ру.