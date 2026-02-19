«Охлаждение»: в РФ начались сбои в работе сим-карт

В России с ноября 2025 года наблюдаются сложности с функционированием системы «охлаждения» для сим-карт, предназначенной для абонентов, прибывающих из-за рубежа. Источники издания «Коммерсантъ» сообщают, что успешно завершается лишь примерно половина процедур активации.

Согласно установленным правилам, у части пользователей мобильный интернет и SMS-сообщения подлежат отключению на 24 часа после возвращения в страну. Однако на практике наблюдаются случаи, когда эти услуги не деактивируются вовсе, либо ограничения вступают в силу со значительной задержкой, исчисляемой часами.

Несмотря на идентичные условия использования, включая одного оператора и одновременное возвращение, абоненты могут столкнуться с различной реакцией системы: у одного «охлаждение» сработает, у другого — нет. Наиболее серьезные сбои были отмечены у операторов «ВымпелКом» (Билайн), «МегаФон» и МТС. Тем не менее, все три компании утверждают, что работа системы соответствует норме.

Специалисты полагают, что причиной неполадок является колоссальный массив данных, требующий обработки в режиме реального времени, а также недостаточная отлаженность самого механизма, который был введен в эксплуатацию в сжатые сроки без проведения полного цикла тестирования.

Важно отметить, что для снятия временных ограничений абоненту предлагается перейти по ссылке из SMS-сообщения и пройти проверку капчей, либо совершить звонок на определенный номер. Однако многие пользователи вовсе не получают эти уведомления, что приводит к полному отсутствию связи на протяжении всего 24-часового периода, пишет carexpo.ru.

Комментарий пресс-службы МегаФона:

Механизм «охлаждения» SIM-карт работает стабильно и полностью соответствует требованиям регулятора. Мы не фиксируем массовых обращений по поводу некорректной активации. При этом стоит отметить, что сам механизм является сравнительно новым для рынка, поэтому в отдельных случаях у некоторых абонентов могут возникать технические трудности. В МегаФоне внимательно отслеживают такие ситуации и оперативно корректируют процессы, чтобы обеспечить максимально комфортный и быстрый доступ к услугам связи.