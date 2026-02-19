Я нашел ошибку
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Представители мессенджера назвали преднамеренной фабрикацией утверждение о взломе шифрования Telegram. Ранее глава Минцифры Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в этом приложении

Telegram не обнаружил взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб, сообщила Reuters пресс-служба мессенджера.

«Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — сказано в сообщении.

О доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram накануне заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. «При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — добавил он.

Шадаев сообщил, что в Telegram было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений. При этом более 30 тыс. из них, по словам министра, связано с диверсиями и терактами. Глава Минцифры добавил, что после ограничения голосовых звонков в Telegram число преступлений с использованием цифровых технологий и сервисов снизилось. Роскомнадзор принял решение ограничить звонки в иностранных мессенджерах в августе 2025 года, пишет РБК.

10 февраля РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах писал, что власти начали работу по замедлению Telegram в России. РКН позже подтвердил ввод «последовательных ограничений» в целях обеспечения безопасности россиян и соблюдения законодательства.

Основатель Telegram Павел Дуров после сообщений о замедлении мессенджера в России заявил, что тот продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление». Накануне Telegram заблокировал за сутки 187 тыс. каналов и групп, нарушающих условия пользования приложением.

Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
