Самарцам подбрасывают липовые квитанции на поверку счетчиков

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области бьет тревогу. По городу снова гуляют фальшивые извещения о необходимости обязательной поверки приборов учета воды. Мошенники давят на страх и незнание, заставляя людей платить за ненужные услуги.

В ведомстве напоминают, что дата следующей поверки указана в паспорте счетчика или в личном кабинете на сайте вашей ресурсоснабжающей организации. Если кабинета нет — позвоните по телефону из квитанции и уточните. Поверку имеют право проводить только аккредитованные организации, а не конторы с громкими названиями из рекламных листовок.

«Получили подозрительную бумажку — не паникуйте, не звоните по указанным номерам и уж тем более не платите. Сначала проверьте информацию у своей УК или ресурсников», — главный совет от чиновников, пишет 63.ру.