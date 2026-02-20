71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам

В Тольятти в полицию обратился 71‑летний житель Центрального района, пострадавший от действий мошенников. Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести недорогой автомобиль и увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту.

Он перешел по ссылке, нашёл вариант, устраивавший его по описанию и цене. Продавец заверил, что проблем с покупкой не возникнет, если перечислить аванс на расчётный счёт, указанный в договоре. При этом, для достоверности, он прислал фото автомобиля с разных ракурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По указанию так называемого «менеджера» мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевёл на указанный счёт 400 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при совершении онлайн‑покупок, особенно если речь идёт о значительных суммах и крупных покупках.