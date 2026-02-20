Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ
В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам

61
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам

В Тольятти в полицию обратился 71‑летний житель Центрального района, пострадавший от действий мошенников. Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести недорогой автомобиль и увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту.

Он перешел по ссылке, нашёл вариант, устраивавший его по описанию и цене. Продавец заверил, что проблем с покупкой не возникнет, если перечислить аванс на расчётный счёт, указанный в договоре. При этом, для достоверности, он прислал фото автомобиля с разных ракурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По указанию так называемого «менеджера» мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевёл на указанный счёт 400 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при совершении онлайн‑покупок, особенно если речь идёт о значительных суммах и крупных покупках.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
49-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей
19 февраля 2026, 09:36
49-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей
Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились «менеджером службы безопасности» крупного банка. Криминал
301
Пожилая самарчанка сначала не поверила мошенникам, а потом перевела 2 млн руб.
18 февраля 2026, 10:00
Пожилая самарчанка сначала не поверила мошенникам, а потом перевела 2 млн руб.
63-летней жительнице региона позвонил неизвестный, представившийся работником банковского учреждения и предложил ей «сохранить» сбережения. Криминал
416
В Чапаевске мужчина стал жертвой мошенников, когда хотел купить две машины
17 февраля 2026, 10:17
В Чапаевске мужчина стал жертвой мошенников, когда хотел купить две машины
По просьбе автовладельца, мужчина в течение 4 месяцев под разными предлогами - ремонт, таможенный сбор и др. -  переводил на разные банковские карты денежные... Криминал
465
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
492
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
409
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
349
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
336
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
711
Весь список