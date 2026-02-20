Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Каждый пятый сотрудник в Самарской области использует нейросети в работе

193
Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что 19% жителей Самарской области  применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем 39% из них делают это регулярно.

В то же время 55% опрошенных местных жителей пока не используют нейросети в работе, но хотели бы освоить их в будущем. 16% отметили, что в их деятельности это неприменимо, а 10% просто не хотят использовать ИИ в работе.

Нейросети в своей профессиональной деятельности используют респонденты всех профсфер, однако наиболее активно — специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR (82%). На втором месте — информационные технологии (66%). Далее следуют представители науки и образования, а также искусства, развлечений и массмедиа — по 49%. Среди высшего и среднего менеджмента ИИ применяют 46% опрошенных, в сфере управления персоналом и тренингов — 44%. Юристы используют нейросети в работе в 36% случаев, специалисты по закупкам — в 33%. В сфере туризма, гостиниц и ресторанов показатель составляет 28%, среди административного персонала — 27%.

Опрос hh.ru показал, что 39% респондентов из Самарской области, которые обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 42% — несколько раз в неделю, а 18% — несколько раз в месяц.

Чаще всего самарцы обращаются к нейросетям для поиска необходимой рабочей информации (58%). 46% используют ИИ для подготовки писем и сообщений для общения с клиентами, партнерами и коллегами, 39% — для поиска ошибок в текстах и коде. 27% применяют нейросети для анализа и систематизации больших объемов информации, столько же — доверяют ИИ выполнение прямых рабочих задач (копирайтинг, написание кода, дизайн). 26% используют их при подготовке к выступлениям и верстке презентаций, 20% — для перевода иностранных текстов и видео. По 14% обращаются к ИИ для расшифровки аудио и отмечают облегчение работы на производстве за счет передачи части рутинных функций.

Кроме того, 11% используют нейросети для составления отчетов, 8% — для управления календарем. 4% автоматизируют обслуживание клиентов и предупреждение об износе оборудования и техники. По 3% указали на автоматическую обработку заявок и прогнозирование потенциальных аварийных ситуаций. 2% используют ИИ для ведения наблюдения за территорией и оповещения в нужный момент.
 

«Чаще всего сотрудники в Самарской области отмечают, что ИИ стал делать их работу более продуктивной и эффективной — об этом сообщили 50% опрошенных. 42% указали, что нейросети помогли им освоить новые навыки, 40% отметили, что работа стала интереснее. 26% признались, что ИИ позволил взять на себя больше творческих задач, а 24% сообщили, что в их задачах стало меньше ошибок. В то же время важно понимать, что нейросети подходят не для всех сфер: там, где необходимы экспертная оценка и ответственность, важно личное участие человека. Однако в задачах, связанных с автоматизацией процессов и снижением доли рутинной работы, их эффект уже очевиден», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
 

Опрос проводился в январе 2026 года среди более 3 тыс. россиян, в том числе в Самарской области.

Новости по теме
жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
20 февраля 2026, 12:45
Жители Самары назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнере
Оказалось, что самое важное — доброта и забота, а вот вредные привычки и нарциссизм — самые нежелательные качества. Общество
138
Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля
20 февраля 2026, 10:49
Россиянки назвали рискованный подарок к 23 Февраля
Для большинства женщин 23 Февраля — это праздник про близких. Чаще всего подарки выбирают партнеру (мужу или парню) — так ответили 70% опрошенных. В стране
196
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 
20 февраля 2026, 10:02
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля
 К 8 Марта премии выплатят 13% работодателей, а подарки будут дарить 45%. Общество
190
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
