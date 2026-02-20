Каждый пятый сотрудник в Самарской области использует нейросети в работе

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что 19% жителей Самарской области применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем 39% из них делают это регулярно.

В то же время 55% опрошенных местных жителей пока не используют нейросети в работе, но хотели бы освоить их в будущем. 16% отметили, что в их деятельности это неприменимо, а 10% просто не хотят использовать ИИ в работе.

Нейросети в своей профессиональной деятельности используют респонденты всех профсфер, однако наиболее активно — специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR (82%). На втором месте — информационные технологии (66%). Далее следуют представители науки и образования, а также искусства, развлечений и массмедиа — по 49%. Среди высшего и среднего менеджмента ИИ применяют 46% опрошенных, в сфере управления персоналом и тренингов — 44%. Юристы используют нейросети в работе в 36% случаев, специалисты по закупкам — в 33%. В сфере туризма, гостиниц и ресторанов показатель составляет 28%, среди административного персонала — 27%.

Опрос hh.ru показал, что 39% респондентов из Самарской области, которые обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 42% — несколько раз в неделю, а 18% — несколько раз в месяц.

Чаще всего самарцы обращаются к нейросетям для поиска необходимой рабочей информации (58%). 46% используют ИИ для подготовки писем и сообщений для общения с клиентами, партнерами и коллегами, 39% — для поиска ошибок в текстах и коде. 27% применяют нейросети для анализа и систематизации больших объемов информации, столько же — доверяют ИИ выполнение прямых рабочих задач (копирайтинг, написание кода, дизайн). 26% используют их при подготовке к выступлениям и верстке презентаций, 20% — для перевода иностранных текстов и видео. По 14% обращаются к ИИ для расшифровки аудио и отмечают облегчение работы на производстве за счет передачи части рутинных функций.

Кроме того, 11% используют нейросети для составления отчетов, 8% — для управления календарем. 4% автоматизируют обслуживание клиентов и предупреждение об износе оборудования и техники. По 3% указали на автоматическую обработку заявок и прогнозирование потенциальных аварийных ситуаций. 2% используют ИИ для ведения наблюдения за территорией и оповещения в нужный момент.



«Чаще всего сотрудники в Самарской области отмечают, что ИИ стал делать их работу более продуктивной и эффективной — об этом сообщили 50% опрошенных. 42% указали, что нейросети помогли им освоить новые навыки, 40% отметили, что работа стала интереснее. 26% признались, что ИИ позволил взять на себя больше творческих задач, а 24% сообщили, что в их задачах стало меньше ошибок. В то же время важно понимать, что нейросети подходят не для всех сфер: там, где необходимы экспертная оценка и ответственность, важно личное участие человека. Однако в задачах, связанных с автоматизацией процессов и снижением доли рутинной работы, их эффект уже очевиден», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.



Опрос проводился в январе 2026 года среди более 3 тыс. россиян, в том числе в Самарской области.