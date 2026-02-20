В опросе SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. Подарки для сотрудников готовят 43% работодателей. В 38% компаний пройдут праздничные корпоративные мероприятия (совмещенные к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню или отдельные).



К 8 Марта премии выплатят 13% работодателей, а подарки будут дарить 45%. Корпоративные мероприятия в честь Женского дня (отдельно или для двух гендерных праздников сразу) запланированы в 41% компаний.



Время проведения: 26 января — 18 февраля 2026 года