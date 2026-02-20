Я нашел ошибку
В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ
В Сергиевском районе курьер упорно пытался дать взятку сотруднику ГАИ
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
Профессионалитет — экосистема лидеров профессионального развития региона
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Самаре на проспекте Карла Маркса в доме произошло убийство
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
В Жигулёвске женщина из‑за ссоры при покупке антиквариата нанесла тяжёлые травмы 87‑летней пенсионерке
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
До конца дня 20 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
Аделия Петросян не смогла попасть в тройку призеров в Милане-2026
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля

68
В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 

В опросе SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

В этом году 7% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. Подарки для сотрудников готовят 43% работодателей. В 38% компаний пройдут праздничные корпоративные мероприятия (совмещенные к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню или отдельные).

К 8 Марта премии выплатят 13% работодателей, а подарки будут дарить 45%. Корпоративные мероприятия в честь Женского дня (отдельно или для двух гендерных праздников сразу) запланированы в 41% компаний.
 

Время проведения: 26 января — 18 февраля 2026 года

