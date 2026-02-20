Ученые заявили о продолжающемся сжатии Луны

Ученые из Центра изучения Земли и планет Национального музея авиации и космонавтики США выяснили, что Луна продолжает сокращаться по мере охлаждения ее внутренней части. Это приводит к накоплению напряжения в коре и формированию тектонических структур. Об этом 18 февраля сообщил журнал Science Daily.

Исследователи создали первую глобальную карту малых хребтов лунных морей — геологических образований, указывающих на недавнюю тектоническую активность.

В отличие от Земли, где тектонические процессы связаны с движением литосферных плит, на Луне отсутствует плитная тектоника. Напряжение накапливается в единой коре спутника и приводит к образованию разломов. Ранее ученые изучали лопастные обрывы в высокогорных районах, сформированные в результате сжатия за последний миллиард лет.

В 2010 году соавтор исследования, старший научный сотрудник Том Уоттерс представил доказательства того, что Луна постепенно уменьшается в размерах. По его словам, поверхность сжимается по мере охлаждения ее внутренней части, создавая силы сжатия, которые сформировали лопастные обрывы в высокогорных районах, пишут "Известия".

«Со времен программы «Аполлон» нам известно о распространенности лопастных обрывов на лунных высокогорьях, но это первый случай, когда ученые задокументировали широкое распространение подобных форм рельефа по всему лунному морю», — заявил научный сотрудник Центра изучения Земли и планет Коул Нипавер.