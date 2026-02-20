Новые графические сборники Знание.Герои отправлены в школы по всей стране

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.64
0.49
EUR 90.17
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новые графические сборники Знание.Герои отправлены в школы по всей стране

143
Новые графические сборники Знание.Герои отправлены в школы по всей стране

Новеллы Общества «Знание» о Героях Российской Федерации, участниках и ветеранах СВО получат все 89 регионов. Сборники включают в себя 15 историй героев СВО. В них рассказывается об их героических поступках на фронте, силе духа, стойкости, человечности и вкладе в развитие общества после возвращения. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Истории о героях в наших новеллах — это не сухие строчки, а живая правда. Такой формат дает возможность школьникам узнать о реальных подвигах и понять их значение для победы и страны. Мы отправили сборники в каждый регион. Для школ подготовлено более 200 тысяч экземпляров. Они станут помощниками педагогов в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Саркис Гюласарян.

Новеллы пополнят книжные фонды 5 тысяч школ. Сборники стали основой лекций о героях-защитниках Отечества, с которыми перед учащимися выступят педагоги, библиотекари, заведующие музеями образовательных учреждений, советники по воспитанию. Ребята узнают истории Героев РФ Владислава Головина, Артура Орлова, Романа Кулакова, Андрея Митяшина, Ивана Болдырева, Александра Шептухина, Залибека Умаева, Максима Шоломова, Николая Соколова, Эдуарда Казымова, Владимира Сайбель и орденоносцев Виталия Дроздова, Дениса Погодина, а также героя СВО Павла Фадеичева. Особое место занимает подвиг первой женщины, которая получила звание Героя Российской Федерации с начала спецоперации, Людмилы Болилая.

Отметим, что электронная версия новелл Знание.Герои доступна для всех желающих. С ними можно познакомиться на сайте.  

Кроме того, в 25 исторических парках «Россия – Моя история» в течение года будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях Российской Федерации, в рамках которых будут представлены и новеллы Знание.Герои.

Напомним, проект графических новелл о героях спецоперации был инициирован в 2022 году Российским обществом «Знание» и Университетом «Синергия». Первые истории Героев СВО создавались студентами факультета анимации Университета «Синергия». Автором нового выпуска стал лектор Российского общества «Знание», писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой.

«Подвиг, который не становится частью массовой культуры и исторической памяти нового поколения, рискует остаться просто фактом из прошлого. Наш совместный проект с обществом «Знание» — это эффективный инструмент превращения реальных историй героев в современный и понятный молодежи язык образов. Каждая из этих новелл — не просто дань уважения, а конкретный вклад в формирование ценностного фундамента, на котором строится патриотизм и личная ответственность за будущее страны», — сказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Партнерами проекта по созданию графических новелл Знание.Герои выступили Университет «Синергия», Движение Первых, ЮНАРМИЯ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
139
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
212
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
544
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
451
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
375
Весь список