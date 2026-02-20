число резюме россиян 55–64 лет увеличилось на 69%

Соискатели в возрасте 55–64 лет стали одной из самых быстрорастущих аудиторий рынка труда в 2025 году. По данным Авито Работы, число их резюме увеличилось на 69% год к году, а количество откликов — на 35%. Средние зарплатные ожидания представителей этой возрастной группы выросли на 14% и составили 72 066 руб/мес. Тренд отражает расширение возрастных границ найма и более активное участие старшего поколения в экономике. Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы, в рамках конференции Сбермаркетинга «Серебряный возраст: незаметное большинство», посвященной работе с аудиторией 55+, отметил, что рынок в 2025 году перешёл к более взвешенной модели развития.

Количество вакансий на Авито Работе выросло на 10%, отклики — также на 10%, а средний уровень зарплатных предложений по России достиг 79 904 руб/мес (+10% год к году). Общее число размещённых резюме увеличилось на 52%.

Соискатели 55–64 лет всё чаще выбирают разные форматы занятости. Количество резюме с указанием готовности работать полный график выросло на 96%, смешанный формат — на 65%, частичная занятость — на 63%. На 25% чаще кандидаты стали указывать готовность к переезду.

Параллельно усиливается тренд на развитие цифровых навыков: число резюме соискателей 55–64 лет с упоминанием компетенций в сфере ИИ выросло на 21%, а их зарплатные ожидания увеличились на 13%.