Главные новости:
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 90 дворовых и 122 общественных территорий. 
В 2026 году в Самарской области благоустроят 212 территорий
20 февраля от памятника ракете-носителю «Союз» в Самаре стартовал 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем».
В Самаре от ракеты «Союз» стартовал юбилейный конвой «Своих не бросаем»
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
В Ставропольском районе 20 февраля сотрудники ГАИ СО работают на месте ДТП с большегрузом.
В Ставропольском районе  на автодороге М-5 «Урал» большегруз Sitrak врезался в барьерное ограждение.
Противостояние следж-хоккеистов продолжится 22 февраля в Самаре во Дворце спорта на турнире в честь Дня защитника Отечества.
«Вместе победим»: в Тольятти состоялся турнир по следж-хоккею
Режим повышенной готовности из-за вспышки инфекции ввели в Самарской области
На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
27% жителей Самары несколько раз в полгода путешествуют по родному региону

54% самарцев отметили, что главным мотиватором для поездки по родному региону является отдых на природе. Чаще всего для таких путешествий 35% жителей Самары выбирают посуточные квартиры, а 33% респондентов предпочитают отели.

По данным опроса* сервиса Авито Путешествия, большинство россиян знают свой регион: 35% кроме города проживания ориентируются и в других местах, 21% бывали во многих нестандартных локациях (25% мужчин и 18% женщин), а 10% знают каждый уголок родного региона (11% у мужчин против 9% у женщин).

Среди достопримечательностей родного региона опрошенные Авито Путешествиями больше других посещали природные заповедники и парки (71%)**, исторические памятники (61%), крупные музеи (42%) и различные современные объекты (41%). И если старшее поколение в большей степени привлекают исторические монументы (65% среди людей 55–64 лет) и музеи (47–48% у респондентов 55+ лет), опрошенных среднего возраста — природные локации (75% среди людей 45–54 лет), то молодым россиянам зачастую интереснее выставочные центры, инсталляции (49% среди опрошенных 18–24 лет, 45% у 25–34 лет), граффити (17% среди 18–24 лет, 14% у 25–34 лет) и другие новые точки притяжения туристов.

Исследователи также узнали, что именно молодежь чаще других путешествует по родному региону. 29% респондентов в возрасте 18–24 лет рассказали, что отправляются в такие поездки несколько раз в месяц (17% в среднем по всем возрастам), а ещё 23% молодых опрошенных выбираются в них несколько раз за полгода (20% в среднем). Также довольно часто совершают путешествия по родному региону люди старше 65 лет: среди них почти треть (32%) делает это несколько раз в год.

Чаще всего вдохновляет россиян на путешествие по своему региону желание отдохнуть на природе (58%)**. Особенно актуальна эта мотивация для опрошенных 35–54 лет (61–62%). В качестве других причин россияне называли наличие свободного времени (48%), желание узнать что-то новое о малой родине (47%), рекомендации близких (30%) и участие в культурных мероприятия (20%). По советам друзей и знакомых чаще других в путешествия по своему региону отправляются опрошенные в возрасте 18–34 лет (33–35%), а просветительские мотивы для таких поездок больше называли женщины: 50% хотят узнать что-то новое о малой родине, 22% — поучаствовать в культурных мероприятиях.

 

В большинстве случаев (52%) в путешествия по своему региону опрошенные россияне ездят с семьей или детьми, 35% — в компании друзей, 29% — с партнером, а 21% предпочитает совершать подобные поездки в одиночку. Организованные группы и экскурсии выбирают 9% респондентов. При этом старшее поколение (65+ лет) во время поездок по своему региону обычно не бронирует посуточное жилье: остается у друзей или родственников, либо выбираются в путешествия одним днем (57% против 37% в среднем). Номера в гостинице предпочитают 36% опрошенных, посуточные квартиры — 28%, а загородные дома — 15%.

 

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в феврале 2026 года

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%

