В Самаре затопило территорию автовокзала

В пятницу, 20 февраля, в Самаре затопило парковку Центрального автовокзала из-за утечки на водоводе на улице Ивана Булкина. Залило также и Московское шоссе в районе кольца.

- По предварительной информации, был поврежден пожарный гидрант на водоводе диаметром 600 мм. Бригада уже отключила участок линии, провела переключение, чтобы абоненты были с водой.

Предположительно, это произошло во время очистки снега, пишет 450media.ru. В настоящее время специалисты работают на месте ЧП и проводят восстановительные работы.

На близлежащих улицах трудится техника: проезжие части освобождают ото льда, который возник после прорыва и создал условия для возникновения аварийных ситуаций.

Так, подрядчик расчищает Московское шоссе, которое также оказалось подтоплено в результате происшествия.

- Дорожные службы всю ночь и утро работают на месте, устраняя последствия подтопления и снижая риски для движения. Прилагаются все усилия, чтобы минимизировать влияние происшествия и обеспечить транспортную безопасность на одной из главных магистралей Самары, - сообщили в компании.

Фото freepik.com