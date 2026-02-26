В Сызрани транспортные полицейские приняли участие в товарищеском турнире по волейболу

В Сызрани состоялся турнир по волейболу, организованный руководством Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте и членами Общественного совета.

Цель подобных соревнований - пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских взаимоотношений между сотрудниками транспортной полиции и институтами гражданского общества.

В турнире приняли участие три команды – команда сотрудников, команда ветеранов Сызранского линейного отдела и студенты Сызранского политехнического колледжа.

Перед началом соревнований член общественного совета при линейном отделе Любовь Горина и начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Байгулов пожелали спортсменам позитивного настроя и успехов в игре.

Соревнование проходило в теплой и дружеской обстановке. Все участники показали отличную физическую подготовку, стратегическое мышление и умение работать в команде.

В завершение спортивного мероприятия все призеры были награждены дипломами, а команда студентов Сызранского политехнического колледжа, занявшая первое место в турнире – призовым кубком.

Подобные мероприятия являются доброй традицией в Сызранском линейном отделе, они отлично способствуют сплочению коллектива.