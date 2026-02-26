Студенты Самарской области встретились с крупнейшими работодателями региона на карьерном форуме «Труд Крут»

24 февраля в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области прошёл карьерный форум «Труд Крут». Участниками события стали более 1000 студентов вузов и колледжей региона, для которых была организована возможность лично познакомиться с работодателями, пройти собеседования и узнать о вариантах трудоустройства и стажировок.

Форум состоялся в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Правительства Самарской области и был приурочен к празднованию Дня российских студенческих отрядов, установленного Указом Президента Российской Федерации в 2015 году. Развитие студенческих отрядов — одно из направлений системной работы по созданию условий для профессионального роста молодёжи и её раннего включения в экономику региона.

«В Самарской области при поддержке Правительства региона и по поручению Губернатора реализуется комплекс мер по развитию движения студенческих отрядов. Карьерный форум — это рабочая площадка, где выстраивается реальное взаимодействие между работодателями, образовательными организациями и самими участниками движения. Сегодня мы обсуждаем формирование вузовских штабов, развитие системы обучения рабочим профессиям в рамках федеральных грантов, конкретные шаги по повышению эффективности работы. С учётом сезонного характера занятости и текущей ситуации на рынке труда студенческие отряды помогают закрывать реальные производственные задачи предприятий региона. Для нас важно, чтобы как можно больше студентов Самарской области получали этот опыт ещё в период обучения», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Программа форума включила в себя насыщенную деловую и образовательную части. На площадке разместились фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнёров, где можно было узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогли ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. В мультиформатном пространстве студенческих отрядов Самарской области, студенты могли поближе познакомиться с направлениями РСО.

На лекционных площадках ведущие специалисты и топ-менеджеры провели мастер-классы и обсудили актуальные вопросы профессионального роста, востребованные компетенции и тренды рынка труда.

Также в рамках форума прошли совещания по вопросам поддержки студенческих отрядов

с руководством образовательных организаций высшего образования и руководителями профессиональных образовательных организаций Самарской области. На них наметили цели и вектор развития штабов студенческих отрядов в образовательных организациях.

На торжественном открытии форума были отмечены и награждены благодарственным письмом министерства образования Самарской области за активное участие в развитии движения студенческих отрядов Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева, «Самарский социально-педагогический колледж», Самарский государственный колледж.

Благодарственное письмо министерства образования Самарской области за достижение высоких результатов в производственной, культурной и социально значимой работе студенческих отрядов Самарской области получили: Сергей Суровиков комиссар штаба «Путеводная звезда» Самарского социально-педагогического колледжа, Данила Федоров– боец штаба «Орбита» Самарского государственного колледжа, Денис Серищев – командир штаба «Молния» Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева

Благодарностью Министерства молодежной политики Самарской области за достижение высоких результатов в производственной, культурной и социально значимой работе студенческих отрядов Самарской области наградили: Марию Кириллову – боец сервисного отряда «РИО» Самарского государственного социально-педагогического университета, мастер педагогического отряда «ДОМ», Евгения Морозова – командир строительного отряда «Движенец» Приволжского государственного университета путей сообщения, Михаила Малюкова – мастер штаба студенческих отрядов «Атлант» Самарского государственного технического университета, Полину Коняеву – куратор педагогического направления штаба «Крылья» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Сегодня Студенческие отряды Самарской области объединяют более 5 тысяч молодых людей, которые в летний трудовой семестр работают по 8 направлениям: строительном, педагогическом, сервисном, путинном, сельскохозяйственном, производственном, проводников, медицинском, а также в составе трудовых отрядов подростков. Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117

Фото: Студенческие отряды Самарской области