Студенты Самарской области встретились с крупнейшими работодателями региона на карьерном форуме «Труд Крут»

В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Студенты Самарской области встретились с крупнейшими работодателями региона на карьерном форуме «Труд Крут»

184
Студенты Самарской области встретились с крупнейшими работодателями региона на карьерном форуме «Труд Крут»

24 февраля в Молодёжном многофункциональном центре Самарской области прошёл карьерный форум «Труд Крут». Участниками события стали более 1000 студентов вузов и колледжей региона, для которых была организована возможность лично познакомиться с работодателями, пройти собеседования и узнать о вариантах трудоустройства и стажировок.

Форум состоялся в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Правительства Самарской области и был приурочен к празднованию Дня российских студенческих отрядов, установленного Указом Президента Российской Федерации в 2015 году. Развитие студенческих отрядов — одно из направлений системной работы по созданию условий для профессионального роста молодёжи и её раннего включения в экономику региона.

«В Самарской области при поддержке Правительства региона и по поручению Губернатора реализуется комплекс мер по развитию движения студенческих отрядов. Карьерный форум — это рабочая площадка, где выстраивается реальное взаимодействие между работодателями, образовательными организациями и самими участниками движения. Сегодня мы обсуждаем формирование вузовских штабов, развитие системы обучения рабочим профессиям в рамках федеральных грантов, конкретные шаги по повышению эффективности работы. С учётом сезонного характера занятости и текущей ситуации на рынке труда студенческие отряды помогают закрывать реальные производственные задачи предприятий региона. Для нас важно, чтобы как можно больше студентов Самарской области получали этот опыт ещё в период обучения», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Программа форума включила в себя насыщенную деловую и образовательную части. На площадке разместились фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнёров, где можно было узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогли ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. В мультиформатном пространстве студенческих отрядов Самарской области, студенты могли поближе познакомиться с направлениями РСО.

На лекционных площадках ведущие специалисты и топ-менеджеры провели мастер-классы и обсудили актуальные вопросы профессионального роста, востребованные компетенции и тренды рынка труда.

Также в рамках форума прошли совещания по вопросам поддержки студенческих отрядов

с руководством образовательных организаций высшего образования и руководителями профессиональных образовательных организаций Самарской области. На них наметили цели и вектор развития штабов студенческих отрядов в образовательных организациях.

На торжественном открытии форума были отмечены и награждены благодарственным письмом министерства образования Самарской области за активное участие в развитии движения студенческих отрядов Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева, «Самарский социально-педагогический колледж», Самарский государственный колледж.

Благодарственное письмо министерства образования Самарской области за достижение высоких результатов в производственной, культурной и социально значимой работе студенческих отрядов Самарской области получили: Сергей Суровиков комиссар штаба «Путеводная звезда» Самарского социально-педагогического колледжа, Данила Федоровбоец штаба «Орбита» Самарского государственного колледжа, Денис Серищев – командир штаба «Молния» Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева

Благодарностью Министерства молодежной политики Самарской области за достижение высоких результатов в производственной, культурной и социально значимой работе студенческих отрядов Самарской области наградили: Марию Кириллову боец сервисного отряда «РИО» Самарского государственного социально-педагогического университета, мастер педагогического отряда «ДОМ», Евгения Морозова – командир строительного отряда «Движенец» Приволжского государственного университета путей сообщения, Михаила Малюкова – мастер штаба студенческих отрядов «Атлант» Самарского государственного технического университета, Полину Коняеву куратор педагогического направления штаба «Крылья» Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Сегодня Студенческие отряды Самарской области объединяют более 5 тысяч молодых людей, которые в летний трудовой семестр работают по 8 направлениям: строительном, педагогическом, сервисном, путинном, сельскохозяйственном, производственном, проводников, медицинском, а также в составе трудовых отрядов подростков. Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117

Фото: Студенческие отряды Самарской области

