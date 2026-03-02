Умер драматург и режиссер Николай Коляда

Выдающийся деятель культуры, драматург и режиссер Николай Коляда ушел из жизни в столице Урала, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

Губернатор выразил соболезнования, назвав смерть артиста невосполнимой утратой не только для области, но и для всей страны, передает РИА «Новости».

«Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», – указал Паслер в соцсетях.

Губернатор отметил, что проекты Коляды известны далеко за пределами Урала, а созданный им фестиваль ежегодно дарил городу атмосферу праздника. Паслер подчеркнул, что «уральское солнце драматургии» объединяло вокруг себя как начинающих авторов, так и признанных мастеров.

В конце февраля актриса Тамара Зимина рассказывала, что режиссер находился в коме под наблюдением медиков. В руководстве «Коляда-театра», основанного в 2001 году, уточнили, что госпитализация худрука не повлияла на работу учреждения.