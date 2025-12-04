В Сызрани 74-летняя местная жительниц лишилась более семисот тысяч рублей после общения с неизвестным

В МУ МВД России «Сызранское» обратилась 74-летняя местная жительница. Она сообщила, что лишилась более семисот тысяч рублей после общения с неизвестным, который представился сотрудником силовых структур.

По словам заявительницы, ей позвонил мужчина, который, представившись дознавателем, убедил ее срочно обезопасить накопления, сняв их и передав «внештатному сотруднику» в другой город, так как ее личный кабинет в настоящее время подвергается атаке мошенников и от имени пенсионерки уже поданы заявки на несколько кредитов. После этого к напуганной женщине приехал представитель курьерской службы доставки, который отвез ее денежные сбережения в Казань, где передал неизвестному мужчине. Только после разговора с родственниками сызранка поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.