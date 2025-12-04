Я нашел ошибку
14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса
14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса
У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов
У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов
"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск
"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск
Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года
Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года
Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте
Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная
Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев
На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Сызрани 74-летняя местная жительниц лишилась более семисот тысяч рублей после общения с неизвестным

131
В Сызрани 74-летняя местная жительниц лишилась более семисот тысяч рублей после общения с неизвестным

В МУ МВД России «Сызранское» обратилась 74-летняя местная жительница. Она сообщила, что лишилась более семисот тысяч рублей после общения с неизвестным, который представился сотрудником силовых структур.

По словам заявительницы, ей позвонил мужчина, который, представившись дознавателем, убедил ее срочно обезопасить накопления, сняв их и передав «внештатному сотруднику» в другой город, так как ее личный кабинет в настоящее время подвергается атаке мошенников и от имени пенсионерки уже поданы заявки на несколько кредитов. После этого к напуганной женщине приехал представитель курьерской службы доставки, который отвез ее денежные сбережения в Казань, где передал неизвестному мужчине. Только после разговора с родственниками сызранка поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Теги: Мошенники

Новости по теме
В Самарской области мошенник убедил местную жительницу, что ее дочь попала в ДТП
03 декабря 2025, 11:41
В Самарской области мошенник убедил местную жительницу, что ее дочь попала в ДТП
Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала ему хранившееся дома деньги. Неизвестный перестал выходить на связь. Криминал
530
Мошенники обманывают россиян, предлагая "проверку" качества воды
03 декабря 2025, 09:51
Мошенники обманывают россиян, предлагая "проверку" качества воды
После этого мошенники сообщают жертве о якобы взломе ее аккаунта на "Госуслугах", а потом звонят под видом сотрудников банка, убеждая перевести имеющиеся... Криминал
459
 Переживая за свои накопления, тольяттинец перевел почти 2 миллиона рублей мошеннику
02 декабря 2025, 13:58
 Переживая за свои накопления, тольяттинец перевел почти 2 миллиона рублей мошеннику
Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами тольяттинца пытаются завладеть злоумышленники. Криминал
1392
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
647
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
625
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
543
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1386
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
557
