Судебные приставы Тольятти рассказали посетителям вокзала, как узнать о своих долгах

Судебные приставы г. Тольятти рассказали посетителям вокзала, как узнать о своих долгах и к чему приводит несвоевременное их погашение.

В Самарской области продолжается акция «В Новый год — без долгов!». В рамках ее проведения сотрудники ГУФССП России по Самарской области рассказывают жителям региона о том, как узнать о своих долгах, какие последствия могут наступить при несвоевременном погашении задолженности и об удобстве взаимодействия с судебными приставами посредством электронных сервисов, на официальном сайте Главного управления и портале Госуслуг.

О пользе электронного взаимодействия с судебными приставами сегодня узнали гости и жители г. Тольятти. Судебные приставы Комсомольского района совместно с сотрудниками Линейного управления МВД на транспорте провели информационную акцию на территории железнодорожного вокзала «Жигулевское море». Ожидающим своего поезда гражданам рассказали о сервисе «Банк данных исполнительных производств», возможности обратиться в Интернет-приемную через официальный сайт r63.fssp.gov.ru и о проверке себя на ограничение в праве выезда за пределы РФ с помощью портала Госуслуг.

Желающие могли проверить себя на наличие задолженности, непосредственно в ходе акции, а тем, кто не решился узнать информацию прямо сейчас, вручили памятку, а том как легко и просто сделать это в режиме «онлайн».